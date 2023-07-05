ФОТО, ВИДЕО: Возле аэропорта возводятся железобетонные конструкции станции Rail Baltica и фундамент эстакады

В настоящее время в рамках проекта станции Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры в Рижском аэропорту ведется строительство железобетонных конструкций здания, фундаментов эстакад и подъездных дорог. Это будет первый в странах Балтии узел соединения авиасообщения с высокоскоростной железной дорогой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Прямое соединение воздушного и железнодорожного сообщения будет большим преимуществом для Латвии, и его вклад в транспортные, пассажирские и грузопотоки мы увидим сразу после завершения проекта, а вот положительное влияние на экономику и привычки путешественников почувствуем позже", — заявил министр сообщения Янис Витенбергс.

За два года с начала строительства выполнен значительный объем работ. Люди уже замечают изменения, когда едут в аэропорт по только что построенной 840-метровой дороге рядом с улицей Торня. В будущем движение между центром Риги и аэропортом в обоих направлениях будет организовано по двум новым дорогам L1 и L2.

На данный момент завершена одна из важнейших по объему работ по строительству инфраструктуры — закладка 534 свай для здания станции и эстакад. Они в некотором роде уникальны, потому что ​должны выдерживать большие нагрузки. Эти нагрузки рассчитывались с учетом того, что поезда на этом участке будут идти со скоростью 120 км/ч. Поэтому сваи крупнее обычных — для эстакады они имеют диаметр 1180 мм и 33 метров глубины, чтобы достичь несущего слоя доломита, а для фундамента станции диаметром 1000 мм и глубиной до 30 метров. Чтобы не создавать чрезмерного шума для находящихся и работающих в аэропорту людей, была использована не технология забивки свай, а бурение.

Приближается к завершению и строительство туннеля для транспортировки багажа, который соединит железнодорожную станцию Rail Baltica с новым терминалом Рижского аэропорта.

Следует отметить, что по всей строительной площадке ведется строительство инженерных сетей, общая протяженность которых уже превышает 40 км. В настоящее время большая часть работ ведется под землей, но в дальнейшем, с началом строительства каркаса станционного здания и эстакады с пассажирскими платформами, будут видны и очертания надземных конструкций. Значительный объем работ связан с строительство будущей парковки P5 и реконструкцией подъездных путей к аэропорту.

В рамках очередного этапа работ будут построены железнодорожные эстакады от строящейся станции в сторону Иманты до авиационного ангара и в сторону Яунмарупе. Ветка скоростной железной дороги протяженностью 4,5 км будет включать в себя эстакаду, насыпь, многоуровневую станция с многофункциональной, удобной для пассажиров инфраструктурой. Станцию и аэропорт после завершения строительства соединят пешеходный мост и сквер. Пассажиры будут добираться в аэропорт не только скоростным поездом, который будет ходить четыре раза в день, но и регулярным региональным поездом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Работы по строительству Rail Baltica в аэропорту ведет объединение B.S.L. Infra, куда входят австрийская компания Swietelsky AG и латвийские строительные фирмы SIA Binders и AS LNK Industries.