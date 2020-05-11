ФОТО, ВИДЕО: Земессарги на амфибиях форсируют Даугаву

В конце прошлой недели в Аулициемсе возле Даугавы прошли учения экипажей вездеходов-амфибий (транспортные средства, способные передвигаться как по суше, так и по воде) Земессардзе. Лишь один батальон латвийского ополчения имеет такую технику — 54-й инженерно технический, при 2-й Видземской бригаде. DELFI была предоставлена возможность понаблюдать за ходом учений.

Одной из задач перед участниками была поставлена отработка ситуации, когда у одной из амфибий во время переправы через реку происходит поломка, и другая амфибия должна прийти на помощь и вытащить ее из воды. Также вездеходы перевезли "на спине" через Даугаву военные грузовики.

Отмечается, что такого рода учения Земессардзе, цель которых — поддержание квалификации экипажей амбибий, проходят не реже раза в год.

В зону ответственности 54-го инженерно-технического батальона входят краевые территории Огре, Кегумса, Лиелварде, Эргли и Малпилса.