В пятницу, 16 апреля, семи городах Латвии стартует трехдневная акция, в рамках которой любой желающий может получить прививку вакциной производства AstraZeneca, отстояв в "живой очереди". По наблюдениям портала Delfi, сегодня с самого утра возле одного из центров вакцинации — ATTA Centrs на ул. Краста в Риге — еще до открытия образовалась большая очередь из желающих.

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По ситуации на 7:45 возле ATTA Centrs стояли порядка ста человек, многие пришли со своими складными стульчиками, пледами и термосами. За 10 минут до открытия центра, в 8:50, очередь выросла до примерно 350 человек. При этом желающие привиться ведут себя спокойно, а за порядком следят сотрудники Муниципальной полиции.

Вакцинация состоится без предварительной записи и прививку получит любой житель, который прибудет в центр массовой вакцинации, пока доступны вакцины. С собой надо иметь паспорт или ID-карту.

В каждом центре будут доступны от 390 до 2500 доз в зависимости от размера центра. Жителей призывают приходить на вакцинацию постепенно, в течение дня.

16 апреля с 9:00 до 17:00 будут работать три центра массовой вакцинации:

Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,
Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,
Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.

17 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты восемь центров вакцинации:

Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,
Рига, Кипсальский холл, ул. Кипсалас 8 (время работы — 9:00 — 19:00),
Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,
Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.
Цесис, бывший магазин Super Netto, ул. Берзайнес 2а,
Лиепая, Лиепайский олимпийский центр, ул. Бривибас 39,
Даугавпилс, Даугавпилсский спортивный комплекс, ул. Парадес 7,
Резекне, концертный зал GORS, ул. Пилс 4 (время работы — 9:00 — 19:00).

18 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты два центра вакцинации:

Цесис, бывший магазин Super Netto, ул. Берзайнес 2а,
Даугавпилс, Даугавпилсский спортивный комплекс, ул. Парадес 7.

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Koronavīruss Covid-19 Vakcinācija pret Covid-19 Вакцинация
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