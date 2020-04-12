ФОТО, ВИДЕО: Жители Валмиеры получили на Пасху необычный сюрприз

Жители и гости Валмиеры получили неожиданный сюрприз на Пасху, которая в этом году проходит без привычных публичных мероприятий из-за пандемии коронавируса Covid-19.

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"В Валмиере заяц и другие звери ездят на спасательной машине по всем дворам и улицам. Поют и говорят через громкоговоритель", — написала в редакцию женщина, приложив к письму фотографию.

В соцсетях жители Валмиеры уже начали публиковать видео "концерта" и делиться впечатлениями.

Раннее премьер-министр страны Кришьянис Кариньш призвал людей на Пасху соблюдать ограничения в общении. В преддверии праздника он обратился к жителям Латвии с призывом в предстоящие пасхальные выходные продолжать соблюдать установленные в стране рекомендации по ограничению распространения Covid-19 и придумать способ, как "биться яйцами" удаленно.