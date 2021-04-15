ФОТО: Вике-Фрейберга получила вторую дозу вакцины AstraZeneca

В четверг, 15 апреля, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга получила в клинике им. Паула Страдиня вторую дозу вакцины Astra Zeneca от Сovid-19.

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Отметим, что сегодня вторую дозу вакцины должны были получить также экс-президент Латвии Валдис Затлерс и действующий президент Эгилс Левитс, однако для них дата второй прививки в итоге перенесена на 7 мая.

Затлерс пояснил, что дату второй вакцинации ему изменили, потому что изменились правила вакцинации. "Вторую прививку рекомендуется делать позже, с интервалом от восьми недель до 11-12 недель, что совершенно нормально, я считаю", — сказал экс-президент.

Он добавил, что здесь нет причин для беспокойства или ажиотажа, поскольку вакцины все еще исследуются — ученые выясняют, как достичь их максимальной эффективности и минимизировать риск побочных эффектов.