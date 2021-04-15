ФОТО: Вике-Фрейберга получила вторую дозу вакцины AstraZeneca
Foto: LETA

В четверг, 15 апреля, бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга получила в клинике им. Паула Страдиня вторую дозу вакцины Astra Zeneca от Сovid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отметим, что сегодня вторую дозу вакцины должны были получить также экс-президент Латвии Валдис Затлерс и действующий президент Эгилс Левитс, однако для них дата второй прививки в итоге перенесена на 7 мая.

Затлерс пояснил, что дату второй вакцинации ему изменили, потому что изменились правила вакцинации. "Вторую прививку рекомендуется делать позже, с интервалом от восьми недель до 11-12 недель, что совершенно нормально, я считаю", — сказал экс-президент.

Он добавил, что здесь нет причин для беспокойства или ажиотажа, поскольку вакцины все еще исследуются — ученые выясняют, как достичь их максимальной эффективности и минимизировать риск побочных эффектов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Эгилс Левитс президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга Вакцинация Валдис Затлерс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети