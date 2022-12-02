ФОТО: Военно-воздушные силы получили два самолета, произведенных в Латвии

В пятницу, 2 декабря, на авиабазе Национальных вооруженных сил состоялась торжественная церемония встречи самолетов Tarragon латвийского производства. Воздушные корабли станут первыми самолетами, которые будут использоваться для обучения пилотов и экипажей, а также для обеспечения оперативных задач, сообщили порталу Delfi в Минобороны.

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С аэродрома в Адажи летчики Военно-воздушных сил доставили самолеты Tarragon на авиабазу Национальных вооруженных сил, где будут постоянно базироваться новые самолеты.

В пятницу на авиационной базе Национальных вооруженных сил состоялась торжественная церемония встречи самолета Tarragon, в которой принял участие командующий Военно-воздушных сил (ВВС) полковник Виестурс Масулис, пожелавший новым самолетам добросовестно служить, выполняя задачи ВВС, поддерживая квалификацию пилотов, обеспечивая операции сухопутных войск.

Это первые самолеты в распоряжении ВВС, которые будут использоваться для обучения пилотов и экипажей, а также для поддержания квалификации летчиков и обеспечения оперативных задач.

Tarragon — двухместный самолет, способный летать со скоростью около 70 километров в час и развивать скорость до 370 километров в час. Эти самолеты могут летать на высоту до 3,5 километров. Самолет имеет экономичные затраты технического обслуживания. Посадочная дистанция на асфальтовом покрытии составляет 150 метров, а минимальная взлетная — 225 метров.

Национальные вооруженные силы постоянно продолжают развитие авиабазы, укрепляя боевые возможности ВВС.

Министерство обороны уделяет первоочередное внимание привлечению латвийских компаний и научно-исследовательских учреждений к реализации проектов по развитию возможностей Национальных вооруженных сил, способствуя таким образом безопасности поставок и развитию оборонной промышленности страны.