ФОТО: Военные парады, спортивные и прогулочные тропы. Каким станет парк в Пардаугаве

В первый этап реконструкции парка Узварас планируется вложить 6 млн евро, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

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Концепция благоустройства парка включает два этапа.

На первом этапе планируется обустроить ландшафтную часть парка на площади 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые и физкультурные элементы, высадить около 1500 деревьев и кустарников, а также другие растения.

В этой части парка будет построена дорожка для пешеходов и велосипедистов общей площадью 9 100 квадратных метров, а также дорожка для пробежек.

Также в парке будет скейт-трасса и трасса для катания на лыжах и роликовых коньках протяженностью 1 км.

Ожидается, что благоустройство ландшафта будет завершено к 11 ноября этого года, на работы выделено 6 млн евро. Ратниекс сообщил, что самоуправление планирует взять эту сумму в кредит.

Ратниекс сообщил также, что сегодня будет объявлен конкурс на первый этап реконструкции парка.

По словам вице-мэра, после реконструкции в парке Узварас могут проходить мероприятия государственного значения и военные парады в дни национальных праздников и дней памяти.

Ратниекс считает, что парк Узварас должен вернуть себе историческое значение в честь победы над бермонтовцами.

Как заявил агентству LЕТА мэр Риги Мартиньш Стакис, в целом он считает идею хорошей. Ранее участники военного парада двигались от набережной 11 ноября через Каменный мост к Национальной библиотеке.

Учитывая, что 11 ноября празднуется победа латвийской армии над войсками Бермонта и парк был заложен в честь этой победы, в нем вполне могли бы завершаться парады, считает мэр.

Он отметил, что в этом году парку Узварас исполняется 100 лет, и было бы хорошо вернуться к его первоначальной концепции.

В остальное время это будет открытая площадка, предназначенная для всех жителей города как для активного, так и для спокойного отдыха, сказал Стакис.

В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка — на втором этапе будут созданы зоны активного отдыха ближе к улице Херманя. В этой части парка будут площадки для различных видов спорта, также планируется оборудовать детскую водную площадку.

Как сообщалось, в мае 2022 года Рижская дума приняла решение о сносе памятника советским воинам в парке Узварас. Стела памятника была снесена 25 августа 2022 года, а полностью демонтаж ансамбля еще не завершен.