Рано утром во вторник, 15 августа, возле реки Абава в Пуре читательница Delfi Патриция Амолиня засняла редкое природное явление – белую радугу.

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Туманную радугу (она же белая радуга) в Латвии можно наблюдать сравнительно редко.

Она образуется в условиях, когда есть сильное колебание температур и образуется туман, при этом небеса чистые. Лучи солнца проходят сквозь густой туман и образуется белая радуга. На этих выходных такие условия были на берегу моря, а также на западе и в центральной части Латвии.

"Туманная радуга выглядит как обычная радуга, только её дуга не имеет цветов, она белая. Мы называем её радугой потому, что процесс её образования похож на процесс образования обычной радуги", пояснила Delfi специалист по общественным отношениям Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Санита Пелеке.

Обычная радуга образуется, когда свет преломляется и отражается в каплях дождя. Эти капли довольно большие, и свет разделяется на несколько цветов. В случае белой радуги свет преломляется в совсем маленьких каплях, и цвета сливаются в один белый цвет.