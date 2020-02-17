ФОТО: Возле Генпрокуратуры проходит несанкционированный митинг в поддержку Мисане

Около 30 человек собралось на несанкционированный митинг в поддержку Кристине Мисане возле Генеральной прокуратуры, сообщает LETA.

Инициатор митинга Инсесе Приселкова объяснила журналистам, что ее не интересует, кто прав, кто виноват в этом деле — она считает, что гражданка Латвии должна вернуться в Латвию, чтобы ответственные учреждения здесь разбирались в фактах.

"Человек сейчас тонет, и никто не приходит ей на помощь — потому что у нее карма такая?" — возмущается Приселкова.

Организатор митинга собирается побывать на собрании, которое созвал президент Латвии Эгил Левитс, чтобы узнать, что он вместе с руководителями ответственных учреждений собирается делать.

На митинге призвали подписаться под петицией, которая требует выдачу Мисане Латвии. Авторы петиции хотят побудить прокуратуру написать официальный документ, требующий выдать Мисане Латвии. "Мы можем злиться на датчан, но у них нет реальных оснований отправить Мисане в Латвию", — подчеркивает Приселкова.

Организаторы митинга утверждают, что представители Мисане возле Рижского замка встретили министра юстиции Яниса Борданса (Новая консервативная партия), который сказал, что в Генпрокуратуре решили, что "мы Мисане назад не возьмем".

Как сообщалось, в пятницу окружной суд Дании принял решение не освобождать обвиняемую в ЮАР в похищении своего ребенка Мисане. Как сообщили представители женщины, это решение фактически означает, что 20 февраля Мисане будет выдана ЮАР.

По данным Латвийского телевидения, на слушании дела адвокат Мисане представил новые доказательства, чтобы предотвратить выдачу женщины ЮАР. Адвокат подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно правонарушению. В свою очередь прокурор заявил, что Мисане опоздала с предоставлением новых доказательств и потребовал, чтобы она как можно скорее была выдана ЮАР.

Поскольку Мисане в знак протеста 8 февраля начала голодовку, врач датской тюрьмы проверил состояние ее здоровья и подтвердил, что женщина может быть перевезена в ЮАР. Предположительно Мисане будет выдана ЮАР на следующей неделе, за ней будет прислан конвой.

Кристина Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.