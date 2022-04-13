ФОТО: возле Латвийской оперы появилась символическая надпись: ДІТИ

На площади возле Латвийской Национальной оперы и балета появилась символическая надпись на украинском языке: ДІТИ. Ее создали художники и сценографы Рейнис и Криста Дзудзило.

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В Великую пятницу с 19.30 до 21.00 здесь пройдет церемония зажжения свечей в память о погибших жертвах.

Кроме того, Латвийская национальная опера и балет (ЛНОБ) 9 мая организует благотворительный концерт в поддержку украинского народа "Слава Украине!", сообщила представитель театра Ирбе Трейле.

Все артисты на концерте выступят безвозмездно, а доходы от продажи билетов через фонд Ziedot.lv будут использованы для поддержки Украины. Приобретая билеты, зрители могут внести к цене билета любую сумму пожертвования по своему желанию.

На концерте вместе с оркестром и хором ЛНОБ выступят солисты Лиене Кинча, Инга Кална, Сонора Вайце и Эгил Силиньш. Хореограф Александра Астреина ставит к концерту номер с участием украинских балерин Ангелины Босенко, Элины Бидны и Иванны Сулим, которые в настоящее время работают в театре.

В свою очередь в Великую пятницу, 15 апреля, у здания оперного театра с 19:30 до 21:00 можно будет поставить свечи в память о жертвах военной агрессии России против Украины.

Российская авиация 16 марта разбомбила Мариупольский драмтеатр, в котором укрывались от обстрелов сотни мирных жителей города. Особенно жестоким это преступление делает тот факт, что у здания большими буквами было написано предупреждение о том, что в здании находятся дети. Художники Криста и Рейнис Дзудзило на площади перед оперой создадут надпись "Дети" на украинском языке, чтобы она служила напоминанием об этом бесчеловечном преступлении.