ФОТО: За ночь никто киоски на Центральном рынке не снес, но работы скоро начнутся

Утром во вторник на Центральном рынке не велись никакие демонтажные работы, как и в ночь с понедельника на вторник. Тем не менее, киоски, которые планируется снести, огорожены металлическим забором, сообщает LETA.

На территории рынка находится один демонтажный экскаватор. Судя по информации на ограде, сносом будет заниматься компания Baltic Demolition Group.

Киоски и торговые места сейчас пусты, а вокруг, отмечает LETA, царит беспорядок — на территории валяются коробки, картон, пластиковые пакеты и другие вещи.

Ранее агентство LETA писало, что Рижская дума может уже этой ночью начать демонтаж киосков на площади Гоголя, если арендатор Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta не сделает это сам. Арендатор заявил, что делать этого не собирается, а в случае сноса, возможно, будет судиться с Рижской думой.

28 ноября правление Рижского Центрального рынка разорвало договор с Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsēta. На территории, арендованной предприятием, полиция ранее изъяла похожие на оружие предметы, боеприпасы в количестве 249 штук, а также наличные на сумму более 40 000 евро, 11 литров нелегального алкоголя и 8210 единиц табачных изделий. Всего проведено 89 обысков, конфискован внедорожник BMW X3, изъяты бухгалтерские отчетности, задержано 12 лиц в возрасте от 20 до 58 лет. Четверо задержанных находятся под арестом. Предприятие связывают с нелегальной торговлей сигаретами.

Согласно условиям прерывания договора, предприятие должно покинуть площадь Гоголя до 14 января, но еще 13 января торговля в некоторых киосках продолжалась и киоски демонтированы не были. Самоуправление должно будет начать демонтаж самостоятельно и по завершении работ взыскать с предприятия затраты.

По словам представителей Рижского Центрального рынка, предприятие планирует на освободившейся территории создать сквер, который станет как местом отдыха, так и площадью для ярмарки.