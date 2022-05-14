ФОТО. За памятником в Пардаугаве следят не менее 15 экипажей полиции

В субботу, 14 мая, днем у памятника в парке Победы, доступ к которому ограничен до 31 августа, находится значительное количество стражей порядка.
По наблюдениям портала Delfi, за территорией памятника следят не менее 15 экипажей полиции.
Во вторник, 10 мая, возложенные к монументу цветы были убраны экскаватором. Муниципальное предприятие Rīgas meži убрало цветы, потому что в течение понедельника, 9 мая, они завяли, а ночью замерзли. В компании пояснили, что аналогичная процедура применялась и в другие годы.
В течение всего вторника люди приносили цветы к памятнику. В это время у памятника можно было услышать советские песни, также там присутствовали некоторые люди с российской и советской символикой. Около 22.30 на место отправился батальон специальных задач Госполиции и разогнал собравшихся.
В свою очередь, в пятницу, 13 мая, Рижская дума на внеочередном заседании в приняла решение о демонтаже памятника в Пардаугаве.