ФОТО. За памятником в Пардаугаве следят не менее 15 экипажей полиции

В субботу, 14 мая, днем у памятника в парке Победы, доступ к которому ограничен до 31 августа, находится значительное количество стражей порядка.

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По наблюдениям портала Delfi, за территорией памятника следят не менее 15 экипажей полиции.

Во вторник, 10 мая, возложенные к монументу цветы были убраны экскаватором. Муниципальное предприятие Rīgas meži убрало цветы, потому что в течение понедельника, 9 мая, они завяли, а ночью замерзли. В компании пояснили, что аналогичная процедура применялась и в другие годы.

В течение всего вторника люди приносили цветы к памятнику. В это время у памятника можно было услышать советские песни, также там присутствовали некоторые люди с российской и советской символикой. Около 22.30 на место отправился батальон специальных задач Госполиции и разогнал собравшихся.

В свою очередь, в пятницу, 13 мая, Рижская дума на внеочередном заседании в приняла решение о демонтаже памятника в Пардаугаве.