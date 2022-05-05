ФОТО. Защитники животных призывают Сейм запретить разведение пушных зверей

В четверг, 5 мая, у Сейма прошла акция, на которой защитники животных призвали депутатов принять решение о запрете разведения в Латвии пушных зверей.

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Участники акции держали плакаты: "Меха в прошлом", "Пора запрещать зверофермы" и "Моя мама, а не твоя шуба".

Сегодня Сейм во втором чтении рассматривает поправки к Закону "О защите животных", фактически запрещающие деятельность звероферм по разведению пушных животных для производства меха.

По словам представителя Dzīvnieku biedrība Катрины Кригере, дискуссия о запрете разведения пушных животных длится уже около десяти лет, и все это время большая часть общества была против разведения и убийства лис, норок и шиншилл.

"Пора решительно положить конец пыткам животных, как можно скорее приняв запрет на разведение пушных животных", — резюмировала Кригере.