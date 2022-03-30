ФОТО: Здание Рижского цирка отметило праздник стропил

Строительные работы в здании Рижского цирка перешли в заключительную фазу. Покрыт цирковой купол – и значит, важнейшая часть реконструкции позади. В связи с этим 30 марта в самой высокой точке здания повешен традиционный венок в честь праздника стропил. Это такая старинная латышская строительная традиция, которая символически обозначает момент, когда строительные работы достигли своей высочайшей точки.

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С начала реконструкции построены главные несущие конструкции над новой плитой фундамента, на котором через опорные колонны установлен железобетонный ригель, а на нем смонтирован купол. Сейчас проводятся работы всех видов по прокладке инженерных коммуникаций, также начаты работы по строительству и отделке кровли.

"Предвкушать момент, когда над зданием цирка снова появится купол — невероятно трогательно. Это не только материальная, но и символическая крыша, которая дарит всему цирковому сообществу чувство стабильности и создает пространство для развития. Хочу выразить большую благодарность Министерству культуры за поддержку и привлечение финансирования! Кроме того, хочу поблагодарить каждого, кто приложил руку к работам по восстановлению цирка. Со стороны может показаться, что здесь просто идут строительные работы, а на самом деле — создается будущее циркового искусства", — говорит член правления Рижского цирка Мара Павула.

"Самый большой вызов и самый сложный этап — купол из CLT — успешно смонтирован с точностью до миллиметра. Этот купол было чрезвычайно важно построить в запланированный срок, чтобы остальные работы можно было продолжать согласно графику", — рассказывает представитель строительной компании Aidaco Group Валдис Кокс.

Работы по повышению энергоэффективности Рижского цирка планируется завершить осенью этого года. С привлечением дополнительного финансирования планируется провести второй и третий этап строительства, которые включают в себя возведение пассажа между улицами Меркеля и Калниня, а также строительство помещений для Рижской цирковой школы и арт-резиденций. При этом в здании Рижского цирка можно будет проводить представления и принимать зрителей сразу после того, как закончатся работы по повышению энергоэффективности.

За время реконструкции Рижский цирк проводит гастроли на самых разных культурных площадках. Ближайшее мероприятие — футуристическое антигравитационное представление "O'DD" финской труппы Race Horse Company, которое состоится 5 и 6 апреля во Дворце культуры VEF. Билеты — на сайте. Жителям Украины Рижский цирк предлагает посетить это представление бесплатно. Чтобы получить бесплатные приглашения, надо заполнить регистрационную анкету.