ФОТО: Жена Левитса получила прививку от Covid-19

Супруга президента Латвии Эгилса Левитса, врач-гинеколог Андра Левите получила прививку от Covid-19. Фотографии момента вакцинации Левитс выложил на своем профиле в Facebook, приведя слова жены о том, что она считает данный поступок проявлением ответственности перед своими пациентами, близкими и собственным здоровьем".

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Днем ранее, 13 января, Левитс заявил, что получить вакцину от Covid-19 в первую очередь должны медики, социальные работники и руководство страны, однако признает, что решение о приоритетных группах должно быть принято Кабинетом министров.

В среду после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент сообщил журналистам, что и сам планирует сделать прививку от Covid-19, как только у него появится такая возможность. В данной ситуации это правильное решение, считает он.