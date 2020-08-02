ФОТО: Жильцы пятиэтажки в Пиньки взяли кредит на 3 миллиона и отремонтировали дом

В Бабитском крае в Пиньки был реализован самый большой на сегодня проект реновации и утепления многоквартирного дома. Было потрачено 3 миллиона евро.

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Пятиэтажный дом на 180 квартир был построен в 1973 году и был в плохом состоянии. Его реновация обошлась в 3 150 611 евро, из которых 1 658 693 евро — займ банка Citadele, а остальное — грант ALTUM, полученный из фондов ЕС в рамках программы улучшения энергоэффективности домов.

Реновация была начата по инициативе общества собственников квартир дома Saules 2. Работы шли три года, и в проекте так или иначе участвовали все — владельцы квартир, спонсоры и строители.

"У нашего дома в зимний сезон были проблемы с отоплением: у одной половины дома в квартирах была жара, а во второй половине — не больше 15 градусов", — рассказывает Инета Вентниеце, представительница общества Saules 2.

Отопительная система в доме устарела. Посмотрев на первые реновированные дома в Пиньки, Инета и некоторые ее соседи в 2016 году решили создать общество владельцев квартир, чтобы совместно заняться реновацией дома. Жильцы сами изучили предложения банков по кредитам и выбрали наиболее выгодный.

В доме были заменены окна и двери подъездов, утеплены внешние стены, цоколи, чердак и подвал, система отопления была реконструирована, система вентиляции — обновлена.

Кроме того, в доме частично заменили крышу, заменили перила лоджий, поставили новые подоконники, убрали мусоропровод, отремонтировали лестничные помещения, установили сенсорную систему освещения и новый громоотвод, а во дворе отремонтировали ливневую канализацию и посадили растения.

"Путь к красивому дому был долгим и трудным, но мы справились общими усилиями, потому что главное в такой работе — это команда, а она у нас отличная", — подчеркивает Инета.

По словам главы Департамента программ энергоэффективности ALTUM Иевы Верземниеце, после реновирования дом на улице Саулес будет потреблять на 64% меньше энергии. Если раньше жильцы квартиры площадью 60 квадратных метров платили за отопление 65 евро в месяц, то теперь будут платить 24 евро. Во всей Лавии реновировано уже 850 домов.

Проект разработала компания Manass, строительными работами занималась компания ARX Baltic.