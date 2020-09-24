ФОТО: Жителей Пурвциемса встревожили земессарги на квадрациклах и с оружием

В социальных сетях появились фото и видео встревоженных жителей рижских районов Пурвциемс и Плявниеки, на которых запечатлены представители Национальных вооруженных сил Латвии в форме и боевой выкладке, включая оружие. Возле Дома мебели в Пурвциемсе была запечатлена группа военнослужащих, припарковавших два армейских камуфлированных квадрацикла.

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В связи с этим следует отметить, что данные случаи связаны с подготовкой к масштабным учениям Zobens 2020, которые станут для латвийской Земессардзе крупнейшими в этом году. К ополченцам также присоединятся кадеты Национальной академии обороны и кадры эстонского аналога Земессардзе - "Кайтселиит".

🇱🇻 Iedzīvotāji #Pļavnieki un #Purvciema #Rīga #Latvija ar satraukumu publicēja foto un video ar karavīriem, kurus pamanīja savos iekšpagalmos. Komentāros citi informēja viņus par notiekošām mācībām. pic.twitter.com/oOMeUBTuU2 — BreakingLV (@breakinglv) September 24, 2020

В Министерстве обороны отмечают, что учения были заранее согласованы и с владельцами земли, и с государственными и муниципальными учреждениями. В ходе учений, которые пройдут с 25 по 27 сентября, по автодорогам Видземе будет передвигаться как латвийская, так и эстонская военная техника. При приближении военной колонны водителей просят не мешать ее продвижению.

Если жители услышат характерные звуки выстрелов и взрывов, опасаться не следует, так как в ходе учений используются холостые патроны и имитаторы боевых действий. Они не несут опасности для здоровья и жизни людей. Передвижения солдат и земессаргов по улицам, дорогам и лесам также не следует принимать за тревожную ситуацию, отметили в министерстве.