ФОТО. Жители Даугавпилса принесли цветы к подлежащему демонтажу памятнику в сквере Славы
Foto: LETA

В субботу, 29 октября, после призыва мэра Даугавпилса Андрея Элксниньш жители стали возлагать цветы к подлежащему сносу советскому памятнику в городском сквере Славы, свидетельствуют фотографии агентства LETA.

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Оба памятника включены в список подлежащих демонтажу прославляющих советский и нацистский режим объектов под порядковыми номерами "59" и "60". Закрытие доступа означало подготовку к сносу монументов — это подтвердил в Facebook мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Мэр Даугавпилса также написал, что горожанам дают три дня на прощание с памятниками — можно принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии.

Снос обоих подлежащих демонтажу советских памятников начнется в ближайшие дни, но уже в воскресенье, 30 октября, Госполиция закроет доступ к мемориалу в 22.00. В окрестностях памятников будут также запрещены остановка и парковка транспортных средств.

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