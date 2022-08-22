ФОТО. Жители Скулте провели митинг против отключения поселка от электричества

В воскресенье, 21 августа, в поселке Скулте Марупского края местные жители провели митинг против платы за замену электросетей, сообщили порталу Delfi участники протестной акции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Митинг начался в 19.00. По оценкам жителей, в нем приняли участие более 300 человек. На протест в Скулте пришли и жители поселка Тирайне, которое Марупская дума также оповестила об обязательной замене электросетей.

Как сообщила порталу Delfi жительница Скулте Ольга, требования протестующих ограничивались не только вопросом электричества. Жители подчеркнули, что Марупская краевая дума на протяжении многих лет "вкладывает налоги в развитие других поселков". Ольга отметила, что на акции протеста было заметно чувство единения среди жителей.

Портал Delfi обратился к Марупской краевой думе за комментарием, но на момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее сообщалось, право собственности на электросети в Скулте не установлено — документов нет ни у самоуправления, ни у Государственного архива Латвии. "Муниципалитет не может ремонтировать то, что ему не принадлежит", — отметила заместительница исполнительного директора Марупской краевой думы Илзе Кремере.

Кроме того, нынешняя инфраструктура находится в критическом состоянии. В связи с этим самоуправление хочет заменить электросети, но заплатить за это должны жители, которые с таким условием не согласны. Однако, как указали в Марупской думе, требовать от жителей платы за индивидуальное или общедомовое подключение к сети Sadales Tīkls не противоречит закону.