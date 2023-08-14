ФОТО: зрелищный звездопад над природной тропой в Кемери

На ночь с 12 на 13 августа пришелся пик персеида — одного из самых ярких и зрелищных метеорных потоков года. Фотографу Артису Вейгурсу удалось запечатлеть "звездный дождь" в небе над природной тропой в Кемери.

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Персеиды ежегодно появляются в августе со стороны созвездия Персея. Потоки образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и постепенно падает.

Поток наиболее активен в период с 17 июля по 24 августа, причем пик обычно приходится на 12 августа. Число метеоров обычно достигает шести десятков в час. Если повезет, то в пиковые дни за час можно наблюдать до нескольких десятков метеоров.

В этом году время для наблюдения за персеидами в Латвии было особенно благоприятным – на большей части страны не было облаков, лунный свет также не был слишком ярок. Найдя наиболее темное место за пределами городских огней, можно было спокойно наслаждаться этим ежегодным астрономическим явлением. Пик потока уже пройден, но отдельные метеоры еще можно будет увидеть в ближайшую неделю.