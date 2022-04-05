Фоторадары будут контролировать срок годности ОСТА и ТО у всех авто

С целью уменьшить количество автоводителей, которые не покупают полис страхования гражданско-правовой ответственности или не проходят техосмотр, в апреле Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) совместно с CSDD проведут социальную кампанию "Если нет ОСТА - не едь!" В рамках этой кампании фоторадары на территории всей Латвии будут проверять срок годности ОСТА и ТО у всех автомобилей независимо от того, с какой скоростью они едут.

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"Проанализировав данные, мы пришли к выводу, что общее число незастрахованных транспортных средств на латвийских дорогах - примерно 1-2% , при этом самое большое количество ДТП с участием таких автомобилей - в Риге (1,36%), а меньше всего - в Земгале (1,02%). Если сравнивать прошлый и 2018 год, когда мы проводили похожий анализ, то неприятно удивляет столица (прирост на 0,49%), в свою очередь, в качестве положительного примера можно назвать Курземе (снижение на 0,51%)", - рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

Перед началом социальной кампании был проведен опрос, который показал, что большая часть водителей (40,4%) не знает, что за участие в дорожном движении без годного полиса ОСТА и ТО фоторадары и полиция в течение суток могут наказывать многократно. Также относительно много водителей не знают, что фоторадары и полицейские могут проверять не только скорость, но и срок годности ОСТА (так ответили 20,2% респондентов) и ТО (22,4% респондентов).

В рамках кампании планируется провести образовательную работу, объясняя водителям, что ОСТА и ТО - это не формальность, которую навязало государство, а гарантия безопасности для самого водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Не исключено, что в будущем стационарные фоторадары могут быть переоборудованы таким образом, чтобы проверять срок годности ОСТА и ТО у всех машин в потоке, независимо от скорости движения.

Как ранее сообщалось, в 2020 году в Латвии более, чем в три раза выросли штрафы за управление транспортным средством без полиса ОСТА - с прежних 85-120 евро до 350-650 евро. Более подробно о том, зачем нужно было принимать столь жесткие меры, кто и каким образом фиксирует отсутствие ОСТА и в каком случае водитель может заплатить штраф по старому тарифу, можно почитать ЗДЕСЬ.