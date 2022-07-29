Фоторадары перенастроят: они будут штрафовать за небольшое превышение скорости

Совет по безопасности дорожного движения собирается перенастроить радары так, чтобы они штрафовали и за небольшое превышение разрешенной скорости. В Министерстве сообщения надеятся, что в будущем это позволит снизить число жертв на дорогах. Об этом пишет Rus.LSM.lv.

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Как указал глава департамента автодорожной инфраструктуры Минсообщения Таливалдис Вецтиранс, Латвия числится среди лидеров по числу погибших в ДТП и уступает первенство лишь Румынии и Болгарии. По его словам, чрезмерная лояльность к мелким нарушителям скоростного режима себя не оправдывает.

"Мы видим, что такая политика не работает: у нас значительных улучшений [по числу тяжелых ДТП и погибших на дорогах] нет. Улучшение было в 2014-м, когда поставили 100 радаров на дорогах. Два-три года было улучшение, число погибших снижалось, а сейчас мы даже вверх идем", — констатирует специалист.

В результаты Совета по безопасности дорожного движения предложили применять штраф в размере 10 евро за превышение разрешенной скорости движения до 10 километров в час.

Вецтиранс подчеркнул, что скорее всего улучшится все не сразу, пройдет какое-то время.

В основном будут задействованы обычные радары и радары для измерения средней скорости. Как указал представитель Минсообщения, первые радары должны появиться в ноябре, а заработает система в марте 2023 года. Допустимое превышение скорости станет меньше, чем сейчас.

В полиции рассчитывают, что это нововведение поможет дисциплинировать водителей, чтобы они строже соблюдали разрешенную скорость.