Фотовыставка о военных буднях Украины перемещена на площадь напротив посольства России
Foto: LETA

Фотовыставка "Слава Украине! Героям слава!", ранее размещенная в парке Победы у памятника советским воинам, перемещена на площадь у Дома конгрессов напротив посольства России.

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Ранее экспозиция размещалась у памятника в Пардаугаве. Однако, после того, как памятник был огорожен до конца лета, выставке подыскали новое место.

Выставка будет открыта до 26 мая. На площади размещены 16 четырехплоскостных стендов с крупноформатными фотографиями и информацией о войне на Украине. Фотографии приобретены у международных информационных агентств.

Выставка создана в ответ на инициативу граждан, поданную на платформе Manabalss.lv.

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