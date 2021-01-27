Фракция KPV LV останется в правительственной коалиции

Парламентская фракция партии KPV LV продолжит свою работу в правительственной коалиции, заявил председатель фракции Марис Можвилло на пресс-конференции в среду, комментируя призыв правления KPV LV отозвать подписи с коалиционного соглашения.

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Представитель правления Том Андерсонс ранее пояснил, что это означает переговоры о новом соглашении, которое обеспечит выполнение предвыборных обещаний KPV LV.

Можвилло также добавил, что фракция направила министру благосостояния Рамоне Петравиче (KPV LV) свои рекомендации по вопросу о совмещении министерской должности и мандата депутата Сейма. Он повторил, что Петравича должна сама решать, как ей поступать.

Лидер фракции также подтвердил, что, скорее всего, на предстоящем 20 февраля собрании членов KPV LV он выдвинет свою кандидатуру на выборах члена правления. Для того, чтобы избрать новое правление, сначала нужно принять решение о том, выразить ли доверие прежнему правлению либо распустить его.

Как сообщалось, правление KPV LV предложило Петравиче рассмотреть возможность сложения депутатского мандата, чтобы более полноценно работать в Министерстве благосостояния во время кризиса.

Петравича в свою очередь подчеркнула, что парламентская фракция KPV LV не признает правление KPV LV и считает его нелегитимным.

Кроме того, правление партии KPV LV призвало свою фракцию в Сейме отозвать подпись под коалиционным договором. Однако руководство фракции заявило, что впервые слышит о таком решении, что с депутатами никто не проконсультировался, а действия правления партии деструктивны.