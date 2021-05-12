Фракция KPV LV постановила, что Витенбергс должен уйти с должности министра экономики

Парламентская фракция партии KPV LV постановила, что бывший член партии Янис Витенбергс, перешедший в Национальное объединение, должен уйти с должности министра экономики.

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О решении фракции сообщили ее председатель Марис Можвилло и заместитель председателя Айвар Гейданс.

Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что, если парламентская фракция KPV LV четко заявит, что хочет отзыва Витенбергса с должности, он потребует его отставки.

Как премьер-министр заявил сегодня утром в программе "900 секунд" на телеканале TV3, согласно коалиционному соглашению, у него не будет другого выбора.

Кариньш считает, что есть достаточно широкий круг людей, которые могли бы занять кресло министра экономики в случае, если фракция KPV LV решит отозвать Витенбергса с этой должности. Премьер не ответил конкретно на вопрос, готов ли он работать с бизнесменом Петерисом Шмидре, который был назван KPV LV в числе кандидатов на должность министра экономики.

Кариньш выразил сожаление тем, что в то время, когда правительство должно принимать много важных решений, оно спорит о переделе власти, а не о работе. "К сожалению, Нацблок нарушил баланс. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить этот баланс в коалиции, чтобы мы могли продолжать совместную работу", — сказал Кариньш.