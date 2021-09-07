Фракция KPV LV в Сейме сменила название на "Независимые"
Foto: LETA

Пять депутатов Сейма, ранее входившие в KPV LV, теперь входят во фракцию "Независимые".

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В настоящее время во фракцию входят три члена партии "За человечную Латвию" (ЗаЧЛ) — депутаты Марис Можвилло, Рамона Петравича, Иева Крапане, а также один член будущей партии "Республика" — депутат Эрик Пуценс. Ральф Немиро, который больше не является членом ЗаЧЛ, также работает во фракции. Все эти политики когда-то были избраны в парламент по списку KPV LV, но партия быстро распалась.

Как пояснил агентству LETA Можвилло, название фракции было изменено как в рамках соглашения о совместной работе между представителями двух партий, так и для устранения "бремени", связанного с названием KPV LV.

Политик подчеркнул, что главные виновники краха KPV LV" уже давно находятся далеко от фракции, а те, кто верит в изначальную идею, с которой пришли в политику, остались. Нынешние члены фракции хотят продолжить совместную работу, в том числе принадлежащие к другим партиям, что не вызовет проблем, уверен Можвилло.

Политик отметил, что сохранение фракции придаст больший вес реализации общих идей. По словам лидера фракции, кроме особых случаев, у депутатов фракции не будет жестких условий, как действовать при голосовании в Сейме.

Как сообщалось, Пуценс является членом правления создающейся партии "Республика", сопредседателями которой являются депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Ральф Немиро Рамона Петравича Сандис Гиргенс KPV LV Вячеслав Домбровский Сейма
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