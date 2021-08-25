Фракция мэра Риги попытается сохранить велополосы на ул. Чака до ноября
Foto: LETA

Фракция мэра Риги Мартиньша Стакиса (За!/Прогрессивные) требует у партнеров по коалиции сохранить велополосы на ул. Чака до ноября, сообщает LETA.

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Фракция призвала созвать внеочередное заседание комитета по делам сообщения и транспорта, чтобы обсудить исполнение решения о реорганизации сообщения на ул. Чака и ул. Барона. Фракция считает, что не получила все ответы на вопросы об улучшении велоинфраструктуры на ул. Барона.

Партии отмечают, что эти решения важны для улучшения безопасности движения на улицах Риги в связи с началом учебного года после длительного перерыва.

"Мы получили тревожные звонки от жителей центра, родителей, проживающих в центре, а также от представителей школ. Они говорят об актуальности безопасности детей, которые отправляются в школу пешком или на велосипеде", — указали представители фракции. Поэтому политики предлагают оставить велодороги на ул. Чака до ноября, чтобы до тех пор подготовить ул. Барона к росту потока велосипедистов.

Кроме того, партии призывают ввести ограничение скорости в 30 км/ч вблизи школ, чтобы снизить риск серьезных ДТП.

Как уже сообщалось, комитет РД принял решение убрать одну велополосу с ул. Чака в направлении Пурвциемса, а поток велосипедистов перенаправить на ул. Барона.

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