Фракция Рижской думы "За!/Прогрессивные" больше не будет сотрудничать с "Для развития Латвии"

Фракция "За!/Прогрессивные" в Рижской думе решила прекратить сотрудничество с фракцией "Для развития Латвии" и представляющими ее тремя депутатами, говорится в заявлении партии "Прогрессивные".

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Таким образом, в коалиции думы впредь будут работать 34 депутата из четырех фракций: "За!/Прогрессивные", "Новое Единство", "Консервативные", и фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов.

Лидер фракции Мартиньш Коссовичс пояснил, что сотрудничество было подорвано, когда Министерство охраны среды и регионального развития под руководством Артурса Томса Плешса (AP!) решило не утверждать план развития Риги. Фракция также считает, что Плешс препятствовал выделению финансирования Центру поддержки Украины.

В заявлении указаны и другие аспекты, которые привели к такому решению. Среди них указано, что фракция была недовольна работой бывшего руководителя Комитета по образованию, культуре и спорту Иветы Ратиники ("Для развития Латвии").

"За!/Прогрессивные" является крупнейшей политической фракцией в Рижской думе, в ее состав входят 15 депутатов, в том числе мэр Риги Мартиньш Стакис и руководители трех комитетов — председатель Комитета по жилью и окружающей среде Селина Ванцане, председатель Комитета по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина и председатель Комитета по социальным вопросам Виестурс Клейнбергс.

Как сообщалось, отношения между двумя фракциями обострились после того, как на прошлой неделе члены Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы единогласно поддержали освобождение председателя Иветы Ратиники от ее обязанностей.

Ратиника ранее заявляла, что узнала о желании снять ее с должности председателя комитета из письма мэра в среду утром. Ранее ни очно, ни дистанционно не было коммуникации с целью обсуждения возможных разногласий и будущих моделей сотрудничества.

Это был "красивый подарок для нее в ожидании Рождества" от мэра Риги, о котором она "не имела ни малейшего представления" до официального письма в среду утром, заявила Ратиника.

В свою очередь, мэр наряду с другими соображениями считает, что в этом году Ратиника не всегда справлялась с поставленными задачами.