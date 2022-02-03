Фракция "Согласия" призывает помочь рижанам легализовать застекленные лоджии
Foto: LETA

Фракция "Согласия" в Рижской думе призывает помочь жителям столицы узаконить застекленные лоджии, а не повышать налог на недвижимость.

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"Согласие" ссылается на прозвучавшую ранее информацию о том, что в Риге начато обследование фасадов зданий с целью оценки монтажа окон, элементов на фасадах и остекления балконов и лоджий.

При осмотре планировалось обратить внимание на застекленные лоджии — застеклены ли они самовольно, без строительной документации, или на законных основаниях.

Известно несколько случаев, когда рижане получали акты о самовольном строительстве, а их жилье облагалось повышенной ставкой налога на недвижимость.

Фракция указывает, что просила включить этот вопрос в повестку дня ближайшего заседания комитета городского развития, пригласив на него ответственных лиц и сотрудников, которые могли бы предоставить подробную информацию о планах в отношении легализации несанкционированно переоборудованных балконов и лоджий в Риге. Депутаты фракции намерены предложить на заседании комитета ряд решений по упорядочению и совершенствованию этого процесса.

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