Фракцию "Нового Единства" в Рижской думе возглавит Шадурскис
Foto: DELFI

Фракцию "Нового Единства" в Рижской думе возглавит Карлис Шадурскис, сообщил лидер списка "Нового Единства" на выборах в Рижскую думу Вилнис Кирсис в Twitter.

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Заместителем руководителя фракции станет Рита Нашениеце.

Карлис Шадурскис на прошедших в конце августа внеочередных выборах в РД отметился в качестве лидера по вычеркиваниям - он был вычеркнут избирателями из списка 3950 раз.

Всего от "Нового Единства" в Рижскую думу прошли десять депутатов - Кирсис, Шадурскис, Нашениеце, Интс Кюзис, Инесе Андерсоне, Олаф Пулкс, Дзинтра Гека-Васка, Лаурис Эренпрейс, Угис Ротбергс и Каспар Шпунде.

После того, как четыре политические силы - объединение партий "Для развития/За!" и "Прогрессивные", Новая консервативная партия, список национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов, а также объединение партий "Новое Единство" - достигли договоренности о формировании коалиции и распределении сфер ответственности в Рижской думе, было принято решение, что Кирсис займет одну из должностей вице-мэров.

В свою очередь Пулкс будет выдвинут на пост председателя комитета сообщения и транспорта, а Андерсоне - на пост руководителя комитета развития города.

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LETA

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Новая консервативная партия "Для развития/За!" "Новое Единство" Все для Латвии Twitter Вилнис Кирсис Интс Кюзис Карлис Шадурскис Олаф Пулкс
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