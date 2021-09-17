Фрейберга: в мире бушует пандемия, а некоторые безответственно играют в русскую рулетку

Жители должны принимать все превентивные меры против коронавируса, а вместо этого некоторые играют в русскую рулетку. Об этом на форуме Forums Līdere 2021 заявила бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

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"В мире бушует пандемия, болезнь затрагивает всех, но некоторые безответственные не боятся играть в русскую рулетку", — возмущается бывший президент.

По ее словам, от некоторых вирусов можно защититься превентивно. Covid-19 иногда приводит к тому, что человек попадает на искусственную вентиляцию легких, с чем никому не хотелось бы столкнуться — поэтому нужно делать все для превентивной защиты от вируса.

Недовольна Вике-Фрейберга и тем, как люди относятся к переменам климата.

"Мир протестует против заметных изменений климата. Куда ни посмотри, природа встает перед нами и пытается привлечь наше внимание, говоря — хватит (…). Людям нужно учиться думать о планете серьезнее, чем это происходило раньше", — заявила Вике-Фрейберга.

В пятницу в выставочном зале "Кипсала" проходит женский форум Forums Līdere 2021. В нем заявлено 1000 участниц и 20 лекторов.