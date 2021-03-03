"Фронт народной власти" ковид-диссидента Еремеева прекратит работу по решению суда

Рижский суд Видземского предместья постановил в понедельник прекратить деятельность "Фронта народной власти" (Tautas varas fronte), который основал подозреваемый в распространении ложных новостей о Covid-19 Валентин Еремеев. Об этом сообщает агентство LETA.

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Служба Госбезопасности направило в прокуратуру письмо с просьбой оценить деятельность организации, указав, что она систематически не соблюдает правовые нормы и призывает к этому других, что создает риск не только для общественного здоровья, но и для безопасности государства и общества. Прокуратура после проведенной оценки пришла к выводу, что есть основания направить в суд требование прекратить деятельность организации и запретить ей публичные действия до решения суда.

8 января суд начал гражданское дело, запретив публичные действия "Фронта народной власти" до решения суда, а 1 марта принял решение удовлетворить требование Генеральной прокуратуры. Решение можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Ликвидаторами организация назначены ее члены правления. Согласно данным Firmas.lv, это Валентин Еремеев, Янис Ламбертс и бывший олимпийский спортсмен лыжник Роберт Раймо. Как пишет LETA, Раймо в 2018 года пытался избраться в Сейм от Союза "зеленых" и крестьян, а Ереемеев когда-то был главой рижского отделения Латвийской зеленой партии, входящей в СЗК, но в 2018 году из партии вышел.

Как сообщалось, в декабре Еремеева задержали вместе с фельдшером Восточной больницы (RAKUS) Мариной Корнатовской, потому что они распространяли ложные новости о Covid-19. Оба подозреваются в хулиганстве. Еремеев вышел под залог 50 000 евро, а фельдшер находится под надзором полиции и запретом выезжать из Латвии.