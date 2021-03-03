"Фронт народной власти" ковид-диссидента Еремеева прекратит работу по решению суда
Foto: F64

Рижский суд Видземского предместья постановил в понедельник прекратить деятельность "Фронта народной власти" (Tautas varas fronte), который основал подозреваемый в распространении ложных новостей о Covid-19 Валентин Еремеев. Об этом сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Служба Госбезопасности направило в прокуратуру письмо с просьбой оценить деятельность организации, указав, что она систематически не соблюдает правовые нормы и призывает к этому других, что создает риск не только для общественного здоровья, но и для безопасности государства и общества. Прокуратура после проведенной оценки пришла к выводу, что есть основания направить в суд требование прекратить деятельность организации и запретить ей публичные действия до решения суда.

8 января суд начал гражданское дело, запретив публичные действия "Фронта народной власти" до решения суда, а 1 марта принял решение удовлетворить требование Генеральной прокуратуры. Решение можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Ликвидаторами организация назначены ее члены правления. Согласно данным Firmas.lv, это Валентин Еремеев, Янис Ламбертс и бывший олимпийский спортсмен лыжник Роберт Раймо. Как пишет LETA, Раймо в 2018 года пытался избраться в Сейм от Союза "зеленых" и крестьян, а Ереемеев когда-то был главой рижского отделения Латвийской зеленой партии, входящей в СЗК, но в 2018 году из партии вышел.

Как сообщалось, в декабре Еремеева задержали вместе с фельдшером Восточной больницы (RAKUS) Мариной Корнатовской, потому что они распространяли ложные новости о Covid-19. Оба подозреваются в хулиганстве. Еремеев вышел под залог 50 000 евро, а фельдшер находится под надзором полиции и запретом выезжать из Латвии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Простые упражнения для уменьшения стресса
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии