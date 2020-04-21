Галлюцинации, депрессия, бредовые идеи: значительно увеличилось число латвийцев, записывающихся к психиатру

К специалистам амбулаторно-консультативного отдела Рижского центра психиатрии и наркологии (RPNC) приходит все больше пациентов с симптомами тревожной депрессии, а также первичными психозами — галлюцинациями, бредовыми идеями и другими острыми психическими нарушениями, пишет газета Latvijas avīze.

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Еще один интересный факт — в RPNC отмечают, что раньше часть записавшихся на первичный прием пациентов меняла свое мнение и не являлась, однако сейчас приходят все, кто записался.

"Очень многие люди находятся в состоянии тревоги, неуверенности в будущем. Часть потеряла работу, часть не может выдержать принудительную изоляцию. В итоге — обострения всего, что было ранее. Есть люди, которые от тревоги обо всем вокруг "ломаются", есть такие, кто начинает злоупотреблять алкоголем", — пояснили изданию в RPNC.

Доктор Диана Неперте рассказывает: "Новые обстоятельства изменили мышление человека, его мнения, заставили пересмотреть приоритеты. Пациенты не ждут, когда им станет очень плохо. Те, кто понимает, что им нужна помощь, звонят заранее и рассказывают о тревожном ощущении, об ухудшении здоровья…".

Бывает и такое, что звонят латвийцы, находящиеся в отчаянии от того, что не могут в нынешней ситуации попасть к врачу. Также волнуются насчет рецептов на лекарства, листы нетрудоспособности.

Психиатр поясняет, что не всегда пережитый психоз означает, что человек впредь будет болен, однако "вероятность огромна", признала Неперте.

В случае назревающих психологических проблем можно звонить главе отдела: по вопросам психиатрии на номер 67080203, наркологии — 67080148 или писать на адрес электронной почты rpnc@rpnc.lv.