Gaso планирует со следующего года повысить тариф на услугу распределения природного газа

Оператор системы распределения природного газа — АО Gaso — подал в Комиссию по регулированию общественных услуг новые тарифы на услугу распределения газа. Проект предусматривает увеличение как переменной части тарифа, так и фиксированной части, говорится в сообщении в издании Latvijas Vēstnesis.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для пользователей, потребляющих до 2635 киловатт-часов (кВтч) природного газа в год, тариф планируется повысить на 27% — с 18,0761 евро за мегаватт-час (МВтч) без налога на добавленную стоимость (НДС) до 22,9503 евро за МВтч без учета НДС, сообщает агентство LETA.

При этом планируется повысить тариф для пользователей, потребляющих от 2635,1 до 263 450 кВтч природного газа в течение года, на 20% — до 8,9199 евро за МВтч. Тариф для пользователей,

потребляющих от 263 450,1 до 1 327 788 кВтч планируется повысить на 17% — до 8,57 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВтч, тариф планируется увеличить на 18 % — до 5,8542 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от с 13 277 880,1 до 132 778 800 кВтч, тариф планируется увеличить на 36% — до 3,9134 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВтч, тариф планируется увеличить на 5% — до 1,4665 евро за МВтч, а для пользователей, потребляющих от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВтч, тариф планируется повысить в 2,1 раза — до 1,9771 евро за МВтч.

При этом тариф для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВтч природного газа в год, планируется увеличить на 27% — до 0,4006 евро за МВтч без НДС.

Аналогичным образом будет увеличена переменная часть тарифа для пользователей с сезонным потреблением природного газа.

Для пользователей, выбравших специализированный тариф и потребляющих от 2635,1 до 263 450 кВтч природного газа в год, тариф планируется увеличить в три раза — с 11,2379 евро за МВтч до 34,0287 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 263 450,1 до 1 327 788 кВтч, тариф планируется увеличить на 53% — до 15,9742 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 1 327 788,1 до 13 277 880 кВтч, тариф планируется увеличить на 6% — до 7,0386 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 13 277 880,1 до 132 778 800 кВтч, тариф планируется увеличить на 22% — до 5,4977 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 132 778 800,1 до 210 760 000 кВтч, тариф планируется повысить на 22% — до 3,7378 евро за МВтч, для пользователей, потребляющих от 210 760 000,1 до 1 353 800 000 кВтч, тариф планируется повысить на 22% — до 2,4579 евро за МВтч, а для пользователей, потребляющих более 1 353 800 000 кВтч природного газа в год, тариф планируется увеличить на 22% — до 1,1781 евро за МВтч без НДС.

Специализированный тариф могут выбрать пользователи, которые с мая по ноябрь потребляют столько газа, что он составляет более 85% годового потребления объекта. Фиксированная часть тарифа не применяется к потребителям с сезонным потреблением природного газа.

При этом фиксированная часть тарифа для всех групп пользователей увеличится на 22%.

Для пользователей с разрешенной нагрузкой до шести кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 32,4 евро в год без НДС до 39,63 евро в год без НДС или с 2,7 евро в месяц без НДС до чуть больше 3,3 евро в месяц без НДС.

Для пользователей с разрешенной нагрузкой от 6,1 до 10 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 89,16 евро в год до 109,05 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 10,1 до 16 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 142,44 евро в год до 174,21 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 16,1 до 25 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 217,32 евро в год до 265,79 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 25,1 до 40 куб.м/час тариф фиксированной части увеличится с 322,8 евро в год до 394,8 евро в год, для пользователей с разрешенной нагрузкой от 40,1 до 65 куб.м/час фиксированная часть часть тарифа увеличится с 534,36 евро в год до 653,54 евро в год без учета НДС.

Для пользователей с разрешенной нагрузкой выше 65 кубометров в час фиксированная часть тарифа увеличится с 7,05 евро за кубометр в час в год до 8,62 евро за кубометр в час в год.

Предлагаемые тарифы могут вступить в силу с 1 января 2023 года.

Повышение тарифа, как поясняется в заявлении, связано со значительным ростом цен на природный газ, повышением, вызванным инфляцией и затратами на оплату труда, а также со значительным уменьшением количества природного газа, переданного пользователям, что существенно влияет на деятельность Gaso.

Общий тариф на услуги системы распределения природного газа состоит из переменной части и фиксированной части для поддержания и развития пропускной способности системы распределения.

Как уже сообщалось, доходы Gaso от договоров с клиентами в первом полугодии 2022 года составила 28,556 млн евро, что на 6,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль компании уменьшилась в 2,4 раза — до 4,242 млн евро. .

Gaso является дочерним предприятием АО Latvijas gāze. Компания является единственным оператором системы распределения природного газа в Латвии. Компания обеспечивает безопасность сетей природного газа, техническое обслуживание и учет потребления природного газа. Gaso начало работу в декабре 2017 года.

Крупнейшими акционерами Latvijas gāze являются "Газпром" (34%), Marguerite Gas II.S.a.r.l. (28,97%), Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26%) и SIA Itera Latvija (16%).