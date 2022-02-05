GASO: показания счетчиков лучше подавать через интернет или SMS

Учитывая, что для получения компенсации за повышение цены на природный газ, сейчас показания счетчиков надо подавать каждый месяц, многократно выросло количество звонков в Центр обслуживания клиентов АО Gaso, сообщили в компании.

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Хотя большинству пользователей газа доступны интернет и мобильные телефоны, многие продолжают подавать показания счетчиков "по старинке" — звоня на информационные телефоны. Необходимость сообщать показания счетчиков чаще — раз в месяц — создала повышенную нагрузку на Центр обслуживания клиентов GASO. Несмотря на привлечение к работе дополнительных сотрудников, время ожидания ответа по-прежнему больше обычного.

В связи с этим пользователей газа призывают использовать более быстрые и удобные способы подачи показаний счетчиков — на клиентском портале mans.gaso.lv или отправляя SMS на телефон 155. Это позволит пожилым людям, которым не доступен интернет или не хватает навыков отправления SMS, дозвониться до GASO для подачи показаний счетчиков.

Инструкцию по отправке данных с помощью SMS можно найти по ссылке: https://www.gaso.lv/skaititaja-radijumu-pazinosana.

Как подать показания?

1. Отправьте такое SMS на 155:

RAD промежуток рыночный номер объекта промежуток показания счетчика,

2. Показание счетчика надо указать в целых кубометрах (цифры с черных окошек счетчика).

3. После отправки показаний получите подтверждающее SMS или SMS сообщение об ошибке.

Как сообщалось, правительство приняло решение компенсировать населению рост цен на природный газ, если его потребление превышает 250 м3 в год. Компенсации будут действовать с января до конца апреля 2022 года. Запрашивать материальную помощь домoхозяйствам не нужно, тк сниженная плата будет включена в расчетные документы автоматически. Однако, важно учесть, что в период предоставления поддержки показания счетчиков нужно будет подавать каждый месяц с 16 числа до первого рабочего дня следующего месяца. Оператор системы распределения GASO может проводить проверку газифицированных объектов и показаний счетчика. Если обнаружится, что показания переданы неверно, государственная поддержка действовать не будет.