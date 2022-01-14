Gaso призывает отменить решение Рижской думы о запрете газовых отопительных котлов

АО Gaso обратилось к министру защиты окружающей среды и регионального развития Артуру Тому Плешсу с призывом отменить решение Рижской думы, предусматривающее, что в 2025 году в столице будет запрещено устанавливать и менять газовые отопительные котлы. Gaso утверждает: решение самоуправления противоречит Закону об энергетике.

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"Центры обслуживания Gaso ежедневно получают звонки от клиентов из различных микрорайонов столицы: после решения Рижской думы горожане думают о том, что им необходимо изыскать огромные инвестиции для замены системы отопления в доме, поскольку в будущем газовые котлы будут запрещены. Чтобы установить в частном доме новую систему отопления, необходимо считаться с расходами в размере не менее 10 тысяч евро, к тому же во многих местах жители даже не имеют возможности подключиться к центральному отоплению", — заявила председатель правления АО Gaso подчеркивает Илзе Петерсоне-Годмане.

GASO ссылается также на результаты исследования "Измерений загрязнения воздуха в Риге в 2020 году", которые показали: основным источником загрязнения воздуха двуокисью азота NO2 в Риге являются автомобили. Причем наибольшее загрязнение NO2 происходит в августе, когда отопительное оборудование не работает. Загрязнение мелкими частицами PM10 и PM2,5 также не связано с оборудованием, работающим на газе. Например, на пункте наблюдения на улице Бривибас наибольшее загрязнение было в августе 2020 года, что связано с лесными пожарами в Беларуси и Украине. Значительное загрязнение было вызвано песком и солью.

"Принятие обязующих правил Рижской думы позиционируется как регулирование, необходимое для защиты окружающей среды и улучшения качества воздуха при одновременном продвижении использования биомассы в качестве топлива. Напомню, что природный газ является самым экологически чистым топливом, так как имеет высокую теплотворную способность, при сгорании не образует золы и соединений серы, имеет самые низкие выбросы СО2. При извлечении одного кВтч энергии из природного газа в атмосферу выбрасывается всего 0,2 килограмма CO2, что по сравнению с древесиной приводит к снижению выбросов на 49%", — говорит Илзе Петерсоне-Годмане.

Gaso отмечает, что экологическая политика Европейского Союза Fit for 5 установила переход от ископаемых к возобновляемым и низкоуглеродным источникам энергии, а не автоматическое или временное устранение ископаемых источников энергии. В проекте новой директивы о рынке газа четко указано, что долгосрочные поставки ископаемого природного газа будут разрешены до 2049 года. Других ограничений на ископаемый природный газ нет.

Gaso утверждает, что ограничения, указанные в 10 и 11-м пунктах правил Рижской думы № 112 от 29 декабря 2021 года "О территориальных зонах для выбора вида производства тепловой энергии и требований к учету оборудования" в отношении индивидуальных и местных установок теплоснабжения, использующих природный газ (биометан) в качестве топлива, противоречит действующей редакции Закона об энергетике. Поправки к Закону об энергетике, которые сейчас находятся на согласовании в Министерстве экономики, также не дают самоуправления права ограничивать собственников зданий и сооружений в выборе наиболее выгодного вида теплоснабжения, подчеркивает газовая компания в пресс-релизе.

Основная задача Gaso — как единственного оператора системы распределения природного газа в Латвии — обеспечение непрерывной и надежной работы системы распределения природного газа на всей территории Латвии, в том числе в Риге, отмечает компания.

Gaso предупреждает, что запрет на газовые котлы будет способствовать самовольной замене таких котлов или повторной реконструкции устаревших и неэффективных газовых котлов. Привлечение подпольных мастеров создаст реальную угрозу жизни и имуществу населения, а повторный ремонт старых, вредных для окружающей среды и здоровья котлов, будет иметь обратный эффект в плане улучшения экологии.

Акционерное общество Gaso было создано 22 ноября 2017 года. Таким образом была отделена деятельность системы распределения от деятнельности Latvijas Gāze, как этого требовала директива Европейского союза о независимости распределительных систем. Единственный владелец Gaso — предприятие Latvijas Gāze.