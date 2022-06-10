Газ для жителей Латвии подорожает на 66-90%

Латвийская компания Latvijas gāze с 1 июля 2022 года повышает тарифы на газ на 65,6-89,9%, повышение для клиентов зависит от объема потребления и привязанного к нему тарифного плана. Об этом говорится в объявлении, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Для домохозяйств, использующих газ преимущественно для газовых плит и потребляющих до 250 кубометров газа в год плата за газ (включая налог на добавленную стоимость или PVN и акцизный налог), тариф вырастет на 65,5% - с 1,10209 до 1,8252 евро за куб.м. Для домохозяйств с годовым потреблением от 250 до 500 куб.м. тариф повысится на 74,7% - с 0,96649 евро до 1,6896 евро за куб.м.

Для потребителей, активно использующих газ для отопления и потребляющих 500-25000 кубометров в год, тариф вырастет на 89,9% - с 0,80405 евро до 1,52715 евро за куб.м.