Газ, гранулы, брикеты, дрова — как государство собирается компенсировать рост цен на отопление

Государство могло бы частично компенсировать рост цен на такие используемые в отоплении энергоресурсы как дрова, гранулы, брикеты и газ. Такой вывод можно сделать из разработанного Министерством благосостояния и Министерством экономики законопроекта "О мероприятиях по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы", который сейчас находится в стадии согласования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Законопроект еще должен быть рассмотрен Кабинетом министров, окончательное решение предстоит принять Сейму. То есть, пока это только планы министерств, не получившие законную силу. Правительство намерено рассмотреть законопроект 9 августа, а Сейм — 11 августа.

Министерства разработали законопроект на основании утвержденного 14 июля правительством решения о системе адресной поддержки населения, которая позволит оказывать помощь наиболее финансово незащищенным слоям населения в целях смягчения роста цен на энергоресурсы и общей инфляции. Система должна быть внедрена до 1 сентября этого года.

Законопроект включает такие меры, как расширение доступности жилищных пособий, государственную поддержку отдельных групп лиц, а также компенсация расходов на энергоресурсы для населения.

Расширение доступности жилищного пособия

Министерство благосостояния предлагает внести изменения в формулу расчета жилищного пособия, расширив круг лиц, которые смогут претендовать на эту льготу в период с 1 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года. А именно — поднять лимит минимального дохода, позволяющий обратиться за помощью.

На практике это означает, что претендовать на жилищное пособие сможет житель с гарантированным минимальным доходом в 327 евро в месяц, если он проживает один или же является первым членом домохозяйства (для последующих членов семьи порог доходов установлен в 228 евро).

Напомним, что жилищное пособие рассчитывается по формуле:

P (размер жилищного пособия) = GMI (сумму уровня гарантированного минимального дохода) + K (расходы, связанные с использованием жилых помещений — I (доходы самого клиента, включая пособие по обеспечению уровня гарантированного минимального дохода).

Стандартно для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве GMI, согласно законодательству, составляет 109 евро в месяц, для последующих лиц в домохозяйстве — 76 евро в месяц. Однако Министерство благосостояния предлагает в этом отопительном сезоне применять к GMI коэффициент "3", что повышает в три раза (327 и 228 евро соответственно).

Министерство благосостояния считает, что применение коэффициента позволит латвийским домохозяйства сохранить деньги на ежедневные нужды. Следует отметить, что администрированием и расчетом жилищных пособий занимаются самоуправления.

Также Министерство благосостояния обещает, что государство будет софинансировать выплату жилищных пособий на 50%, остальные средства должны предоставить сами самоуправления.

Размер жилищного пособия в случае, если используется твердое топливо будет рассчитываться также, исходя из того, что на отопление каждого квадратного метра жилья приходится не более 12 евро. Размер жилищного пособия для жилого помещения, отапливаемого газом или электричеством, будет рассчитываться исходя из показаний счетчика — но не более чем 4 евро за квадратный метр.

Поддержка пенсионеров и инвалидов

Законопроект также предусматривает оказание помощи пенсионерам, инвалидам и лицам, потерявшим кормильца. Так, с 1 ноября текущего года по 31 мая 2023 года будет предоставляться следующая помощь:



пособие в размере 30 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения не превышает 300 евро в месяц;

пособие в размере 20 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения колеблется в пределах 301-509 евро в месяц;

пособие в размере 10 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения колеблется в пределах 510-603 евро в месяц;



Министерство благосостояния отмечает, что в случае, если размер пенсии по возрасту составляет 300, 94 евро, то применяться будет пособие в 30 евро в месяц.



Государство может погасить 50% поста цен на газ, используемый для отопления

В целях облегчения финансовой нагрузки в условиях роста цен на энергоресурсы удорожание будет компенсироваться домашним хозяйствам, использующим для отопления газ — в том числе, жильцам многоквартирых домов. При условии, что среднемесячное потребление природного газа за последние 12 месяцев не превышало 221 киловаттт (kWh) или 21 кубический метр в месяц.

Приблизительная разница между ценой природного газа в прошлом и грядущем отопительном сезоне составляет 70 евро. Поэтому в следующем отопительном сезоне планируется погашать 50% от суммы прироста цен — 35 евро за один мегаватт-час (MWh) или 0,035 евро за один киловатт-час (kWh) без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Такая поддержка может быть оказана примерно 65 000 домохозяйств в период с 1 июля этого года до 30 апреля следующего года. Министерство благосостояния поясняет, что помощь предусматривается оказывать уже с 1 июля текущего года, поскольку тариф на природный газ на следующие шесть месяцев изменится для населения, приобретающего природный газ по регулируемому тарифу. Поддержка будет осуществляться путем распределения ее по счетам за природный газ, выставленным торговцами природным газом по состоянию на сентябрь 2022 года.

Частичная компенсация роста расходов на гранулы и брикеты

С учетом значительного роста стоимости гранул и брикетов и доли потребления пеллет и брикетов в индивидуальном отоплении домашних хозяйств, Министерство экономики предлагает установить потолок для компенсации повышения цен на гранулы и брикеты на уровне 300 евро за тонну. Это означает, что удорожание стоимости гранул и брикетов будет компенсировано на 50% при условии, что затраты не превышают 300 евро за тонну. Сумма поддержки не должна превышать 100 евро за тонну.

Таким образом, если гранулы или брикеты будут приобретены по цене 450 евро за тонну, то государство компенсирует 75 евро, а часть, покрываемая самим домохозяйством, составит 375 евро за тонну. Если гранулы приобретаются по цене 600 евро за тонну, то часть, покрываемая домохозяйством, составит 500 евро за тонну, а государство компенсирует 100 евро.

Поскольку рынок гранул и брикетов совершенно не регулируется и не контролируется, а работает на абсолютно открытом рынке, такой компенсационный инструмент не может быть реализован через торговцев. Поэтому Министерство экономики предлагает механизм, при котором бытовой потребитель гранул или брикетов обращается в муниципалитет с документами, подтверждающими платежи в самоуправление, которое и принимает решение о предоставлении компенсации. В свою очередь государство впоследствии возмещает эту компенсацию муниципалитету.

Так как домохозяйства приобретают гранулы или брикеты, необходимые для отопительного сезона, задолго до холодов, компенсация будет применяется к покупкам этого вида топлива, сделанным в период с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.

Расчеты показывают, что годовое потребление гранул домохозяйствами составит 200 000 тонн, в результате чего общие максимальные расходы бюджета составят 20 млн евро. С другой стороны, потребление брикетов оценивается в 36 000 тонн, что составляет поддержку бюджета в размере 3,6 млн евро. Условие поддержки включает в себя то, что лимит для поддержки одного домохозяйства, отапливаемого таким образом, составит 10 тонн.

Компенсация роста цен на дрова

Законопроект устанавливает и то, какой будет поддержка тех, кто отапливает жилье дровами.

Компенсация смогут получить те домохозяйства, которые закупили дрова по цене, превышающей 40 евро за кубометр, при этом сумма самой компенсации не превысит 15 евро за кубометр. Как и в других формах поддержки, увеличение стоимости дров будет компенсировано в размере 50%, но не более 15 евро за кубический метр.

Лимит, установленный для одного домохозяйства при получении компенсации — 35 кубических метров. С учетом прогноза доходов от НДС в 2021 году, домашние хозяйства в месяц потребляют 216 000 кубических метров дров.

Будут обеспечены и компенсации при отоплении теплонасосами

Ожидается также, что увеличение затрат на электроэнергию будет частично компенсировано домохозяйствам, использующим технологию тепловых насосов для отопления.

В предложениях продавцов электроэнергии для домохозяйств нынешняя цена на электроэнергию уже превышает 0,100 евро за киловатт-час (kWh). По прогнозам цены будут расти в течение отопительного сезона. Именно поэтому был установлен потолок цен на электроэнергию, при превышении которого домохозяйствам будет компенсироваться 50% удорожания стоимости электроэнергии — 0,160 евро за kWh. То есть, государство компенсирует 50% цены электроэнергии, превышающей 0,160 евро за kWh, но компенсация электроэнергии удорожания не превысит 0,100 евро за kWh.

Поддержка покрытия расходов на электроэнергию будет направлена ​​на домохозяйства, использующие электроэнергию для отопления. В таких домохозяйствах ежемесячное потребление электроэнергии превышает 500 kWh. Таким образом, любое домохозяйство должно будет заплатить за первые 500 kWh по тарифу торговца электроэнергией, но по упомянутому выше механизму потребление, превышающее этот порог, будет компенсировано.

Так как в Латвии нет необходимости регистрировать тепловые насосы или другое отопительное оборудование, работающее на электричестве, потребитель домашнего хозяйства должен будет представить в самоуправление документы, удостоверяющие использование такого оборудование, а также счет за за электроэнергию, если потребление электроэнергии превышает 500 500 kWh, а цена на электроэнергию составляет 0,160 евро kWh. Законопроект предусматривает, что решение о выплате компенсации принимает самоуправление.

Если общее потребление электроэнергии домохозяйством с тепловым насосом составляет 1500 kWh, а цена электроэнергии в данном месяце достигла уровня 0,250 евро за kWh, то без компенсации стоимость электроэнергии составит 370 евро. С компенсацией затраты домохозяйства составят 325 евро.

Расходы на поддержку населения растут

Ранее разработанный пакет господдержки оценивался в 350 млн евро, однако обновленное предложение обойдется госбюджету уже в 433 млн евро. То есть меры поддержки потребуют в 2022 году 181,9 млн евро, а в следующем году — 250,8 млн евро.

