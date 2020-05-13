Газета Dienas Bizness должна заплатить в госбюджет более 100 000 евро за агитацию в пользу “Согласия” и KPV LV
Foto: DELFI

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) приняло решение, что издатель газеты Dienas Bizness должен перечислить в госбюджет 104 500 евро за политическую агитацию, превышающую допустимые затраты, сообщает LETA.

Издатель должен перечислить сумму в течение 30 дней с момента принятия решения - 5 мая. Решение можно пробовать оспорить в суде.

Как уже сообщалось, незадолго до выборов в Сейм в 2018 году, газета Dienas Bizness выпустила два специальных издания, в которых хвалила партии “Согласие” и KPV LV. Тираж каждого выпуска был 800 000 экземпляров. Издательство утверждало, что это часть кампании по абонированию газеты, но KNAB считает, что это предвыборная агитация.

KNAB оштрафовал газету на 1400 евро. Третьи лица могут тратить на агитацию не больше 6000 евро, а газета Dienas Bizness по подсчетам бюро потратила намного больше.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

KPV LV "Согласие" KNAB
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form