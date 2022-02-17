Газета: инициатива о полноценном слухе получила поддержку в Сейме
Foto: Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca

Качество жизни глухих и слабослышащих людей во многом зависит от наличия технических средств, которые также могут способствовать интеграции этих людей в общество. Более 10 000 человек поддержали инициативу о полноценном слухе, особенно для детей с нарушениями слуха, пишет газета Diena.

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Инициатива призывает Сейм и правительство обеспечить, чтобы покупка, ремонт и замена слуховых аппаратов и имплантов не зависели только от финансовых возможностей родителей. Для взрослых отсутствие технических средств означает трудности с выходом на рынок труда, а часто и потерю работы.

Предложения, внесенные на вчерашнем заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, были поддержаны, и для этого потребуется дополнительное финансирование.

Автор инициативы Андрис Бачкурс рассказал, что расходы на покупку самых хрупких запчастей для слуховых аппаратов и аккумуляторов составляют до 800 евро в год. Поэтому предложено включить аккумуляторы для слуховых аппаратов и имплантов, зарядные устройства и соединительные кабели слуховых аппаратов в список компенсируемых медикаментов и обеспечивать их бесплатный ремонт по истечении гарантийного срока в два года, по крайней мере, раз в пять лет.

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