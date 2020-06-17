Газета: Немиро и Линкайтс могут стать кандидатами в мэры Риги

Кандидатом на пост мэра Риги от партии KPV LV может стать бывший министр экономики и нынешний глава Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, среды и региональной политике Ральф Немиро. Новая консервативная партия попробует уговорить министра сообщения Талиса Линкайтса, пишет Latvijas Avīze.

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Своих лидеров KPV LV собирается назвать 29 июня. Когда первый раз было объявлено о новых выборах, Немиро еще работал в правительстве. У партии не было лидера списка и она объявила, что не будет участвовать в выборах. "Мы идем с большими амбициями и собираемся победить", — теперь заявил Немиро.

К концу июня о своих планах объявит и Новая консервативная партия. По мнению издания, обе партии к выборам не готовы и, по неофициальным данным, собираются "блокировать" объявление выборов 7 июля. Это будет возможно, потому что в планах работы Сейма будут поправки к закону о роспуске Рижской думы.

"Консерваторы" сейчас рассматривают варианты возможных списков. После смерти Юты Стрике бывший кандидат в мэры Юрис Юрашс возглавил в Сейме фракцию и Юридическую комиссию.

Юрашс утверждает, что пока ничего не поменялось и он остается кандидатом. Правда, он больше не уверен, что хочет им быть, но сделает так, "как партии необходимо".

По неофициальной информации газеты, "консерваторы" планируют уговорить стать кандидатов Талиса Линкайтса. По словам Линкайтса, у него таких планов нет, и партия ему ничего подобного не предлагала.