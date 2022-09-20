Газета: ни один противник обязательной вакцинации не выиграл в суде

По искам жителей против распоряжения правительства об обязательной вакцинации от Covid-19 возбуждено примерно 280 дел, из которых суд рассмотрел 150. Ни один противник обязательной вакцинации пока не выиграл, пишет Latvijas Avīze.

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Распоряжение Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации" потеряло силу 1 марта, однако в административном районном суде продолжают рассматривать заявления, в которых жители пытаются оспорить обязанность вакцинироваться от Covid-19. Заявки можно было подавать до 1 апреля этого года.

Дела рассматриваются в судах Риги, Лиепаи, Резекне, Валмиеры и Елгавы.

В 46 случаях судопроизводство прекращено или иски оставлены без рассмотрения, так как заявитель потерял интерес или не смог аргументировать, почему процесс нужно продолжать. В свою очередь, примерно в 110 делах вынесен вердикт и он не в пользу заявителя.

По крайней мере, в 29 делах подана апелляция, и дела сейчас находится в Административном окружном суде.