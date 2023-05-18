Газета: растет дефицит компенсируемых лекарств

Доступность компенсируемых медикаментов оставляет желать лучшего, но в конце года ситуация может стать еще более серьезной из-за дефицита финансирования, которое может достичь 42 млн евро. Для расширения списка компенсируемых лекарств потребуется 99 млн евро, пишет Diena.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Хотя в Министерстве здравоохранения утверждают, что по сравнению с прошлым годом статистика улучшилась, семейные врачи возражают: на самом деле проблемы те же, что и раньше, не хватает ряда лекарств, которые приходится заменять на те, что в списке компенсируемых лекарств не значатся.

По мнению Минздрава, сообщения о дефиците лекарств являются хорошим ориентиром - они показывают, что ситуация улучшается. "В прошлом году всего было 242 таких случая, из них в 74 случаях лекарства имелись в наличии, надо было только помочь пациентам их достать, а в 26% случаев медикаменты действительно были недоступны. В этом году получено лишь 45 сообщений (в 26% случаев медикаменты отсутствовали)", - пояснила на заседании подкомитета Сейма по общественному здравоохранению директор фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Инесе Каупере.

В качестве причин недоступности лекарств она назвала перебои в производстве, последствия которых ощущаются не только в Латвии, но и в других частях мира, экспортные проблемы и требования нормативных актов. Экономические интересы оптовиков и высокая стоимость дистрибьюторских цепочек также являются важным подводным камнем.

Коммерциализация аптек, стимулирующая продажу нефармацевтических товаров, сказывается на запасах лекарств на складах. Кроме того, аптечная сеть в целом неэффективна. Количественно Латвия опережает средние показатели стран ОЭСР: там 28 аптек на 100 000 жителей, а в Латвии - 40. В сельской местности эта пропорция еще выше, но доступность медикаментов при этом еще более ограничена: часто можно услышать от фармацевта обещание заказать нужный препарат, в худшем же случае он не предложит ничего.

Заместитель директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Зинта Ругая подчеркнула, что потребность в расширении списка компенсируемых лекарств серьезная, и речь не об онкологии. В НСЗ подсчитали, что для удовлетворения всех запросов потребуется 99 млн евро, а, например, на кардиологию, эндокринологию, дерматологию, продолжение терапии, редкие заболевания, психиатрию потребуется более 30,4 млн евро.