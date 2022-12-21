Газета: в коррупционном скандале в Европарламенте также может быть замешан советник из Латвии
Foto: LETA

Группа социал-демократов в Европарламенте отстранила от исполнения обязанностей политического советника Эльдара Мамедова из Латвии. Как пишет lsm.lv со ссылкой на Le Point, он подозревается в серьезных нарушениях.

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Мамедов занимает свою должность в ЕП с 2009 года, все это время он давал советы группе социал-демократов по вопросам, связанным с Ираном, Ираком и другими странами арабского региона. О действиях Мамедова проинформировна также полиция Бельгии.

Как отмечает французское издание Le Point, отстранение Эльдара Мамедова от должности — новый поворот в коррупционном скандале, связанном с Марокко и Катаром.

По данным газеты, Мамедов призывал социал-демократов быть более снисходительными к Катару. Кроме того, он выступил против резолюции, в которой Россия названа пособницей терроризма, и занял неоднозначную позицию в отношении иранского режима.

В официальном заявлении группы соцдемов в ЕП говорится, что они
полностью поддерживают как отстранение от должности своего советника, так и расследование, которое ведет полиция Бельгии.

Поскольку в настоящее время ведется расследование, руководитель Департамента по коммуникации группы соцдемов в ЕП Ута Тутилиеса не смогла публично подтвердить Latvijas Radio имя отстраненного сотрудника.

В свое время Эльдар Мамедов работал в Министерстве иностранных дел, а также в посольствах Латвии США и Испании.

Как уже сообщалось ранее, Бельгийская полиция 9 декабря задержала в Брюсселе евродепутата от Греции Еву Кайли, занимающую должность вице-председателя Европарламента. Задержание произошло в рамках расследования возможной коррупции со стороны Катара, где проходил Чемпионат мира по футболу. Всего в Брюсселе по этому делу задержаны пять человек.

Помимо Евы Кайли были задержаны работающий в Европарламенте ее партнер, а также итальянский политик, представитель профсоюзного объединения и сотрудник неправительственной организации. Полиция в ходе обыска изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 тысяч евро.

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