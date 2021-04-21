Газету о вакцинации переименовали в информационный бюллетень

В середине мая более миллиона адресов в Латвии получат информационное издание от Бюро вакцинации, пишет Latvijas avīze.

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"Кто будет читать эту такую газету? Ведь ничего нового не скажут, буду перемалывать одну и ту же информацию, которая и так идет со всех сторон. Есть интернет, радио, телевидение, мобильные телефоны. И пресса полна статей о вирусе! Только что один читатель приходил в библиотеку менять книги и смеялся, что правительство придумало газету о вакцинации, чтобы было что отправить в музей, и люди могли бы вспомнить и глупые решения, принимаемые правительством, и тот факт, что был когда-то такой Covid -19", - говорит Парсла Боже, заведующая Злекской библиотекой, и с этим мнением о "полезности" газеты наверняка согласятся многие жители Латвии.

Идея выпуска такой газеты за бюджетные деньги была резко раскритикована обществом. Некоторое время бюро вакцинации молчало о газете, но от идеи не отказалось. Вчера на заседании ревизионной комиссии Сейма представитель бюро Иева Стуре сообщила депутатам, что название издания было изменено из-за критики.

"Газета о вакцинации - неудачное словосочетание, из-за которой ее интерпретируют как несерьезную, развлекательную и тому подобное. В целом это информационное сообщение для домохозяйств о вакцинации", - пояснила она. Информационный бюллетень будет доставлен по 1 012 млн адресов в середине мая. Такое количество адресов имеется в распоряжении Latvijas Pasts, но невозможно знать, какие из них являются домохозяйствами, а какие нет.

Когда депутаты спросили, почему бюллетень нужно рассылать всем, если 100 000 человек уже получили первую дозу вакцины, Стуре ответила, что знать это невозможно, так как нужные базы данных отсутствуют. Стуре рассказала, что затраты на один экземпляр (восемь страниц формата A5), включая цену бумаги, составят 22 цента.