Газовое предприятие GASO подарило Украине десять микроавтобусов

В августе акционерное общество GASO в сотрудничестве с zidot.lv и Украинским благотворительным обществом доставило в украинский город Житомир 10 микроавтобусов, а также несколько агрегатов и инструментов.

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Все оборудование находится в хорошем техническом состоянии. На данный момент в Украине не хватает автомобильного транспорта, поэтому АО GASO решило подарить микроавтобусы, которые можно использовать для разных целей.

Благотворительная акция была организована в сотрудничестве с ассоциацией ziedot.lv и Центром благотворительных фондов Житомирской области. Подарены семь автомобилей Renault Master и три автомобиля Renault Kangoo. Кроме того, в автомобили для пожертвований были погружены различные агрегаты — гидравлические рабочие станции, электрогенераторы, виброкатки, асфальторезки, различные ручные инструменты. Все транспортные средства были технически проверены перед отправкой и заправлены топливом, чтобы гарантировать, что транспортные средства доберутся до пункта назначения.

Foto: gaso

Илзе Петерсоне-Годмане, председатель правления АО GASO: "Невозможно равнодушно смотреть на те ужасы, которые творятся в Украине с 24 февраля. Мы все пытаемся помочь, чем можем. Как отдельные сотрудники, так и GASO как компания. Мы узнали от коллег из украинских газоснабжающих компаний, что Украине нужен автомобильный транспорт. Поэтому мы решили приобрести микроавтобусы. Первоочередной задачей было благополучно доставить их к месту назначения, и я радa, что это удалось".

Колонна автомобилей выехала из центрального офиса газового предприятия GASO по улице Вагону в Риге. Пожертвование доставили в польский пограничный город Перемышль, где автомобили были встречены украинскими водителями и сами перевезены через границу.