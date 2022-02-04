Газовые котлы пока не тронут? VARAM не согласовал решение Рижской думы о запрете на виды отопления

Эксперты Министерства охраны окружающей среды и регионального развития считают, что правилах Рижской думы о выборе видов производства теплоэнергии много недочетов. Поэтому правила, предусматривавшие, в том числе, введение с 2025 года запрета на установку газовых отопительных котлов министерство не согласовало.

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Министерство не может поддержать предложенную Рижской думой редакцию правил из-за ряда существенных недостатков: не были проведены консультации с общественностью, отсутствует четкая программа финансовой поддержки граждан, которая должна реализовываться параллельно запретам.

Требования, изложенные в правилах, напрямую затронут интересы как домохозяйств, так и предпринимателей, которые используют индивидуальное отопительное оборудование на территории Риги. С другой стороны — другие жители могут выиграть от того, что воздух в городе станет чище.

Несмотря на то, что в целом направление деятельности Рижской думы в разработке этих обязательных правил следует поддерживать, в документе есть ряд недочетов, указывает министерство.

Так утверждение нового регулирования без предварительных дискуссий с частными лицами и без оценки влияния на предпринимательскую среду противоречит Закону об устройстве государственного управления, отмечает VARAM.

Министерство поддерживает требование подключаться к системе централизованного отопления, которое есть в правилах. Однако указывает, что в этом случае следует сократить потребление ископаемых энергоресурсов в самой системе централизованного теплоснабжения за счет перехода на возобновляемые источники энергии и повышения энергоэффективности поставок теплоэнергии.

Министерство подчеркивает, что сжигание ископаемых энергоресурсов в различных отопительных установках увеличивает концентрацию углекислого газа СО2 в атмосфере, вызывая изменение климата, а также зависимость страны от импортируемых энергоресурсов. Поэтому необходимо двигаться в сторону возобновляемых источников энергии.

Проанализировав данные о потреблении различных видов топлива в Риге и вызываемых ими выбросов, можно сделать вывод, что основным видом топлива, вызывающим загрязнение, является использование биомассы, а не других ископаемых видов топлива. Риге также следует принять меры по снижению загрязнения в транспортном секторе, который по-прежнему является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов.

Министерство также считает, что Рижская дума должна предусмотреть программу прямой финансовой поддержки или оценить возможность ввести иные виды финансовой поддержки (например, налоговые скидки при замене отопительного оборудования) прежде, чем вводить запреты. Это необходимо, поскольку во многих случаях запреты ведут к необходимости менять оборудование, а значит, и потребуют трат.

VARAM предлагает Рижской думе пересмотреть обязательные правила, принять во внимание высказанные возражения и внести в документ изменения, прислушавшись к аргументам экспертов министерства.

Как уже сообщалось, в декабре прошлого года Рижская дума приняла решение о запрете использования угля для отопления. Обязательные правила определяют три территориальные зоны Рижского самоуправления, в которых будет ограничено количество различных выбросов.

Во всех трех зонах планировалось запретить строительство, замену или установку стационарных установок, использующих уголь для производства тепла или электроэнергии или для обеспечения технологических процессов.

С 2023 года планируется запретить установку нового индивидуального и локального отопительного оборудования, работающего на жидком топливе, в том числе дизельном, во всех районах.

В свою очередь, с 2025 года планировалось запретить установку нового индивидуального и локального отопительного оборудования, использующего все виды органического топлива, включая природный газ, во всех зонах.