"Газпром" объявил о прекращении поставок в Латвию
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Газпром" прекратил поставки газа в Латвию, сообщили в пресс-службе компании.

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"Сегодня ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что компания "Latvijas gāze" возобновила закупку российского газа через посредника (его название не раскрывается) и платит за него в евро. По словам руководителя "Latvijas gāze", после российского вторжения в Украину поступление газа из России в Латвию неоднократно останавливались.

В середине июля парламент Латвии принял закон, запрещающий поставки природного газа в Латвию из России с 1 января 2023 года. В свою очередь после начала войны Евросоюз в два раза сократил долю закупок газа в России — с 40% до 20%, рассказал верховный комиссар по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель.

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