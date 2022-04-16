Где и как можно получить медицинскую помощь в пасхальные праздники

Получить оплаченную государством медицинскую помощь жители смогут и во время пасхальных выходных, с 15 по 18 апреля, в том числе в связи с подозрением на Covid-19, сообщила начальник отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

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Медицинское консультирование при простом заболевании и обострении хронических заболеваний будет возможно в круглосуточном режиме по консультационному телефону семейных врачей 66 016 001.

Жителям также рекомендуют обращаться к специалистам по телефону, если возникают сомнения относительно того, нужен ли личный визит к врачу в срочном порядке или его можно отложить до посещения семейного врача после окончания выходных.

В Риге и других крупных городах Латвии получить медицинскую консультацию можно будет у дежурных врачей, оказывающих помощь в рамках компетенции семейного врача. График работы дежурных врачей доступен в разделе "Медицинская помощь в период пасхальных выходных" на сайте НСЗ.

В случае, если в праздничные дни развиваются симптомы заболевания "Covid-19", такие как признаки ОРЗ, повышение температуры тела, нарушения обоняния и другие симптомы, в установленное время в лабораториях возможно проведение оплаченных государством платных тестов на "Covid-19" — профессионального теста на антиген или, если получено направление врача, теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР).

Анализы на Covid-19 можно выполнить в нескольких лабораториях: E.Gulbja laboratorija, Centrāla laboratorija, MFD Veselības grupa, лабораториях iVF Rīga и FuturaLab.

Телефон для централизованной записи на анализы на Covid-19 — 8303.

В НСЗ напоминают, что при таких травмах как ожоги, вывихи, переломы или в случае внезапного заболевания медицинская помощь населению оказывают в пунктах скорой медицинской помощи. В неотложных случаях, когда существует угроза здоровью или жизни, помощь оказывают приемные отделения больниц.

НСЗ призывает обратить внимание на тот факт, что в приемных отделениях больниц не оказывают медицинская помощь за счет государства в несрочных случаях, при которых требуется плановое обслуживание.

Информация о медицинских учреждениях, куда можно обратиться в случае травмы или угрозы здоровью, также доступна в разделе "Медицинская помощь в период пасхальных выходных" на сайте НСЗ, а в экстренных случаях следует звонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113.