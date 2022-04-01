Где искать своих? Украинские общины в Латвии

В социальных сетях все больше встречаются вопросы о том, как беженцам из Украины здесь, в Латвии найти своих. Встретиться, поговорить за чашкой чая, вспомнить пережитое, помочь друг другу советом и тем, кто остался на родине. Просто поддержать друг друга морально. Портал Delfi собрал информацию об украинских обществах в Латвии.

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Украинские общества - акцент на гуманитарную помощь

В Латвии функционирует около 15 украинских культурно-просветительских обществ. Большая часть из них раскидана по регионам. Это "Объединение украинских обществ Латвии", "Днепр", "Союз украинской Латвии", "Украина — Латвия", "Объединение украинок Латвии" молодежное общество "Вектор- Европа " из Риги, "Кобзарь "в Вентспилсе," Водограй "в Резекне, " Рассвет "и Союз украинской" Родина ", Украинский культурный центр" Берегиня "в Лиепае, " Мечта "в Даугавпилсе, "Явор" в Екабпилсе, "Источник" в Елгаве и "Ятрань" в Грузы.

По словам представителя объединения Латвийских украинских обществ Ирины Дукуле, в основном организации сейчас оказывают гуманитарную помощь и занимаются расселением. "Нам очень многие местные жители звонят — готовы украинцам предоставить жилье, обуть и одеть. Мы помогаем с организацией, собираем информацию", — поясняет Ирина.

Так как у каждого общества свой календарь активности и свои возможности, то лучше всего обратиться с конкретными просьбами в ту организацию, которая расположена в вашем городе, ближе к месту жительства. Адреса организаций можно найти здесь и здесь

Иван Наливайко, руководитель общества Dnipro, также большую часть времени занят бытовыми вопросами беженцев из Украины. Только у него дома сейчас проживает 12 человек. "Если кому-то нужна помощь с расселением — обязательно обращайтесь. В регионах очень много людей, готовых помочь. Причем так, что не берут деньги за аренду. Вот в Талсинском районе пожилые женщины предложили свои квартиры семьям с детьми. Повонил мужчина из Екабпилса, 76 лет. У него дом. Говорит, ничего не надо ему. Есть свой огородик, теплицы. Готов принять к себе людей", — делится Иван. Он говорит, что в регионах очень многие предприниматели готовы почти сразу предложить работу, есть места в детских садах и школах.

Его сын активно помогает в рамках организации Tavi draugi. Как гражданин Латвии приехал в начале войны из Киева в Ригу с семьем. Сейчас на микроавтобусе ездит на границу Польши и Украины с гуманитарными грузами, которые добровольцы пакуют на ул. Вентспилс, 50. "Обклеили специально машину, видно, что везем гумантирные грузы. Даже фуры все сигналят в знак солидарности", — продолжает Иван.

Культурная и общественная жизнь украинских обществ только возобновляется после пандемийных ограничений. "У нас на Иерикю, 43, в здании национальных культурных обществ NVO (Дом негосударственных организаций) раньше периодически проходили репетиции ансамбля украинских песен "Днипро". Ансамблю уже 32 года. В нем участвуют 15-17 человек", — рассказывает он, говоря, что ансамбль может принять и новых участников.

В первые дни апреля будет собираться Ассоциация украинских обществ из регионов — будут делиться своими планами на этот год.О некоторых уже известно. Например, Лариса Довиденко из Лиепаи уже в эту субботу собирает тех, кто переехал в Латвию на первую встречу-чаепитие. Украинские семьи поддержат и материально.

"Одна из представителей нашего общества, которая работает в торговой сети Maxima, дважды хлопотала, чтобы собрать для беженцев наборы первой необходимости. Самое нужное на первый момент – зубная щетка, паста, махровое полотенце, мыло и шампунь, тушенка, салфетки сухие и влажные, суповые наборы, конфеты. Первые пакеты мы перевезли в Ропажский край, раздали через нашу организацию "Ятрынь". Вчера разложили еще 25 пакетов помощи", — поясняет Наливайко. 29 апреля общества планируют провести большой благотворительный концерт с участием местных коллективов. Подобное мероприятие проводилось в 2014 году в Домском соборе в протест против военных действий на Украине в то время.

Есть и необычные просьбы. Общество "Днипро" сейчас подбирает репертуар украинских песен для оперных певцов, которые выступят на благотворительном концерте в Нью-Йорке.

Библиотеки - место встреч, помощи и досуга

Многие муниципальные публичные библиотеки готовы поддержать украинских беженцев — предлагают не только свои услуги, но и организуют отдельные мероприятия в поддержку Украины.

Допустим в Рижской центральной библиотеке уже проходит ряд событий.

Рижская центральная библиотека

Выставки украинской литературы размещены в Рижской центральной библиотеке (РЦБ) и библиотеках-филиалах, а украинские флаги вывешены рядом со зданиями и помещениями библиотек. "Вместе с украиной. Рижская центральная библиотека" https://www.rcb.lv/2022/03/esam-kopa-ar-ukrainu/

Выставка рисунков и картин украинского художника Миколы Журовича (1922-1996), посвященная 100-летию со дня рождения художника, будет работать в Кенгарагской филиальной библиотеке РКБ (ул. Маскавас, 271,а). Выставка Украинского художника Миколы Журовича

Буклеты об услугах библиотек доставлены в Единый центр беженцев и организацию Common ground на ул. Андрейостас, 27 в Риге. Информация для украинских беженцев о библиотеках

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ОГРЕ:

25 марта в Огрской центральной библиотеке открылась выставка творческих работ студентов Икшкильской художественной студии "Цвета росы" "Вилхелмс Пурвитис, отраженный в цветах росы" с работами украинских детей, участвовавших в художественной студии.

Отдел детской литературы Огрской центральной библиотеки в честь 150-летия со дня рождения художника Вильхелмса Пурвитиса организует акцию "Я — юный Пурвитис" с возможностью почувствовать себя в "шкуре" художника, нарисовать и создать свои пейзажи на интерактивном экране.

Созданные детьми рисунки и природные пейзажи в этом году раскрашены в цвета украинского флага — они развешаны по всей библиотеке. Дети сами почувствовали желание поддержать своих украинских сверстников, которые сейчас переживают войну в своей стране.

ЛАТГАЛЕ:

Латгальская центральная библиотека в Даугавпилсе предлагает:

Специальный информационный материал на русском языке для беженцев. Сюда входит информация о расположении библиотеки и ее отделов (карта, квадратный код на Google Maps, информация об остановке) и доступных услугах.

Собрана информация о книгах на украинском языке и произведениях украинских авторов на русском языке;

Сайт библиотеки переведен на украинский язык.

Семейный центр библиотеки предлагает бесплатный доступ к коллекции кинетических викторин, виртуальной реальности, интерактивной велопрогулке, ковру-самолету, настольным играм и обучающим книгам, а также творческим мастерским.

Центр также предлагает циклы занятий по робототехнике, 3D-моделированию, цифровому домашнему хозяйству, а также компьютерные курсы для пенсионеров.

Информационный центр библиотеки бесплатно организовал курс английского разговорного языка, курсы английского языка для разных уровней знаний и базовые курсы английского языка для пенсионеров.

Лудзенская библиотека приглашает семьи беженцев за книгами. Книжки можно взять на дом. В свою очередь библиотека в Балви индивидуально общается с семьями беженцев, проживающими в настоящее время в городе. Беженцев не очень много, но каждому выдан библиотечный абонемент, доступен Интернет для дистанционного обучения. Библиотека подготовила небольшой первый разговорный словарь для украинских беженцев.

ВИДЗЕМЕ:

Валмиерская библиотека организовала:

"Латышский язык — для общения", беседы с учителем латышского языка Дацей Лединей. Занятия проходят 1-2 раза в неделю. Группы до 10 участников. Дата и время выбираются в соответствии с распорядком дня детей и взрослых.

Возможность регистрации и использования помещений (в том числе отдельных помещений с компьютерами), компьютеров, Интернета, услуг сканирования и печати, открыт доступ к подписным электронным ресурсам. Беженцы могут воспользоваться подпиской на книги и журналы (на латышском, английском, русском языках), пользоваться платными услугами "электронной доставки статей".

Индивидуальные консультации (на русском языке) по вопросам использования компьютеров и ресурсов, государственных и муниципальных электронных услуг.

Для детей и молодежи у Валмиеровской библиотеки также есть предложение:

Знакомство с Валмиерской библиотекой и отделом обслуживания детей. Небольшая экскурсия по библиотеке, предложения и возможности в Отделе обслуживания детей — литература на латышском, английском, русском языках, настольные игры, DVD, пользование компьютером, Сказочная комната, Детский уголок, Читальный зал будущего.

Знакомство с четвероногими друзьями библиотеки – "Читайте с собакой" собачницами Мартой, Ником и Биллом (Это настоящие собаки!).

По желанию дети могут поиграть в настольные игры, раскрасить раскраски, посмотреть мультфильмы в Читальном зале будущего, провести время в Детском уголке или Сказочной комнате.

Встречу ведут библиотекари Лолита и Лига на русском языке.

С 21 марта семьи из Украины — женщины и дети, подростки — могут найти досуг и в Мадонской библиотеке. Библиотека предлагает:

Место для дистанционного обучения, удаленной работы, досуга, настольных игр;

Доступ в интернет – в первый день после приезда в Мадону это было очень важно для связи с родственниками в Украине, т.к. в общежитии, куда расселяют беженцев, нет WI-FI;

Компьютерные услуги – доступ в Интернет, информационные онлайн-ресурсы;

Использование книг и пресс-релизов на месте в библиотеке, а также для доставки на русском, английском, украинском языках;

Индивидуальные консультации, переговоры по различным вопросам, в том числе по семейным.

Игры из коллекции библиотеки; участие в мероприятиях с местными детьми, например, как работать с 3D-ручками.

Услуги печати, сканирования, копирования.

"Прибывшие люди очень открыты к сотрудничеству, уже выучили самые употребляемые слова и выражения на латышском языке, и очень благодарны", — отмечают работники библиотеки.

Семьи беженцев посетили библиотеку в Эргли, чтобы познакомиться с библиотекой как с местом досуга. Детям предлагаются игры, возможности для рисования, взрослым – доступ в Интернет, книги на русском языке.

Вецпиебалгская библиотека и ассоциация Vecpiebalga savēji приглашают жителей региона оказать поддержку украинскому народу, участвуя в создании маскировочной сетки в Вецпиебалгской библиотеке на улице Зиемелю, 13. Кусочки ткани, нарезанные на полоски, будут уже есть в библиотеке, желающие могут принести свои собственные лоскутки (трикотажные, льняные или хлопчатобумажные) в защитных тонах. С собой нужно взять ножницы. Создание маскировочных сеток в библиотеке проходит каждый рабочий день с девяти утра до семи вечера.

В библиотеке Вилькене с 25 февраля проходит литературная выставка "Украина в фокусе",ее можно осмотреть и в Facebook, в по вечерам окна библиотеки подсвечиваются цветами украинского флага.

Выставки эмоциональной и когнитивной поддержки организованы в Лимбажской библиотеке, городской библиотеке Стайцеле, библиотеке Скулте и библиотеке Витрупе.

ЗЕМГАЛЕ:

Предложение Елгавской городской библиотеки и библиотек Елгавского края в сотрудничестве с Елгавской украинской ассоциацией "Джерело":

Развлекательная литература, преподавание на русском и английском языках;

Компьютерное оборудование с выходом в интернет;

Сбор ссылок на информационные ресурсы на украинском языке;

Вспомогательные классы в выполнении школьных домашних заданий;

Индивидуальные консультации по различным вопросам в определенные часы;

Помещения для общения соискателей убежища;

Коллекция латвийских фильмов.

Лица, ищущие убежища, с детьми школьного возраста уже познакомились с центром детского и юношеского творчества Junda, а также с детско-юношеской библиотекой Zinītis.

КУРЗЕМЕ:

Вентспилсская библиотека и библиотека Вентспилсской высшей школы предлагают украинским беженцам следующие услуги:

при необходимости, копирование документов, удостоверяющих личность, и материалов для занятий для детей и молодежи, доступны услуги сканирования;

создана подборка книг (на русском и английском языках), игр и дисков с возможностью раздачи детям;

пополнена коллекция художественной литературы для взрослых на русском языке;

Для проведения занятий и лекций созданы два специально оборудованных рабочих места с компьютерами с выходом в Интернет, микрофоном и музыкальными наушниками, так как среди украинских беженцев есть преподаватели и профессора. Также в библиотеке для украинских беженцев есть еще 3 компьютера с доступом в интернет.

Даются консультации по возможности заказа книг из других библиотек и их местонахождению, при необходимости, по другим различным вопросам.

Культурные мероприятия

Очень много мероприятий в Риге и Латвии для беженцев проводится бесплатно. Чтобы поддержать беженцев из Украины, им бесплатно предлагают посетить цирковые гастроли, организованные Рижским цирком — Финское объединение Race Horse Company izrādi "O'DD".

O'DD – это заряженная позитивом история эволюции человека – рождения, преодоления и развития. Шоу предназначено для подростков и взрослых (рекомендуемый возраст: 12+), так как в шоу показана нагота в сцене рождения, но с согласия родителей/опекунов шоу могут посещать и дети младшего возраста. Мероприятие пройдет 5 и 6 апреля в 20:00 часов в Доме культуры VEF (ул. Ропажу, 2)

Чтобы попасть на мероприятие, нужно заполнить анкету

Latvijas valsts meži предлагает каждому украинскому беженцу бесплатное посещение одной из лесных достопримечательностей Латвии. При посещении одного из туристических объектов LVM украинские граждане должны предъявить документ, удостоверяющий личность. Туристические места для граждан Украины будут бесплатными до 1 апреля следующего года.

Список объектов для бесплатного посещения:

Природный парк в Тервете — для больших и маленьких

Калснавский дендрарий – необычный сад деревьев

Вийциемская шишкосушилка — история и традиции

Покайнский лес – заманчивая прогулка по лесу

Замок Яунмоку – аристократический охотничий замок

Более подробная информация здесь

На этом сайте размещена информация о специальных предложениях латвийских компаний и общественных организаций для жителей Украины — www.propozycii.lv

Здесь можно найти ветеринара, парикмахера, купить велосипед, выпить кофе или получить информацию, если вам нужны другие услуги или просто поддержка сообщества. На страницу регулярно добавляются свежие объявления из Риги и других городов Латвии – эти услуги бесплатные или со специальной скидкой

Другие полезные ресурсы

Кроме того, согласно источнику с 1991 года действует Рижская украинская средняя школа, обучение в которой ведется на двух языках — латышском и украинском. Украинский язык и литература преподаются на отделении славистики филологического факультета Латвийского университета. В г. Лиепая действует украинская воскресная школа "Незабудка". Украинская община выпускает программу на радио "Домская площадь FM". Два раза в день, в 10:05 и 18:05, после традиционного выпуска новостей на диапазоне ЛР4 идут новости общественного Украинского радио. "Мы делаем это потому, что солидарны с украинским народом. Кроме того, обеспечиваем возможность беженцам войны слушать новости своей страны на родном языке", — говорится на сайте радиостанции.

Также на Латвийском радио четыре раз в неделю звучат вечерние сказки на украинском языке. Сказки можно слушать по пятницам в 20:05. Сказки записаны "Радиотеатром" Латвийского радио и прочитаны работником театра, украинкой Лаурой Вилцане.